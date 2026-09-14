GROSSETO. Saremmo tentati di esordire con: “chi non ha mai avuto una raccomandazione, scagli la prima pietra”. Nessuno avrebbe la sfacciataggine di compiere il gesto! Da sempre, per ogni necessità più o meno legittima, il ricorso a questo o quello è stata prassi abituale. In ogni ambiente, per qualsiasi bisogno, c’è sempre un “Picone”, quello insomma che, avvalendosi del suo ruolo, spesso politico, telefona, scrive, faxeggia, per garantire il successo dell’aspettativa. Essere raccomandati da qualcuno ed avere alle spalle un “santo protettore” è necessario, anzi indispensabile (foto generata con la AI).

Grosseto e provincia non sono estranee al costume e così, politici e politicanti rafforzano i loro voti elettorali o di congresso, proprio grazie alle necessità della gente. Si adeguano, del resto, ai sistemi ministeriali e delle più alte sfere. Forme, modi e stili caratterizzano le varie raccomandazioni che, sebbene non negate ad alcuno, possono essere stilate in vari modi: da atto di cortesia, a quelle decise e quasi perentorie. Raccomandazioni per un posto di lavoro, per un incarico politico, per la concessione di contributi o patrocini, per un veloce rilascio di permessi od autorizzazioni ed altro, ed altro ancora!

Circa il raccomandare in vari modi, anni fa scoprimmo che un personaggio politico dava alle sue emesse raccomandazioni un marchio Doc di segnalazione, ponendo la firma in calce, in un certo modo. Altro sistema quello di usare la matita “rosso/blu”, sottolineando certe parti della lettera.

Tutto però ha un prezzo! Per niente, nessuno dà nulla, per cui chi se ne avvale si prepari a mostrare fedeltà e disponibilità. I modi sono tanti, i periodi migliori per farsi notare ed apprezzare sono quelli elettorali. Vecchi specialisti in queste discipline vi potranno insegnare, stategli accanto, guardateli, rubate con gli occhi i loro gesti, le loro maniere, chiedetegli consigli e ci guadagnerete in sicurezza ed autostima!

Comprendiamo le vostre remore e titubanze ma la società è così e la meritocrazia, esclusi rarissimi casi, è solo una teoria. Tutto, da sempre, va avanti per… “calci in culo”! Qualcuno osserverà che questo scritto è un poco diseducativo, ma basterà guardarsi dentro e ripercorrere con onestà intellettuale le nostre stesse vite, per accorgersi e riconoscere che, alla fin fine, la raccomandazione fa parte del costume. Si tratta di una verità che vorremmo magari rimuovere, ma senza possedere poteri magici ed avere proprietà divinatorie, ci sentiamo di dire che anche oggi il ricorso alla raccomandazione non è una scelta, ma una necessità!