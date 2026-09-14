Foto di repertorio

FOLLONICA – Furto nella notte al Congo Bar di via Spiaggia di Levante, uno dei locali estivi più frequentati della città.

I malviventi sono entrati nel locale dopo aver tagliato la ringhiera di ferro di una finestra e averne poi infranto il vetro.

L’ingresso dalla finestra

L’incursione è avvenuta durante la notte. I ladri hanno prima tagliato la ringhiera in ferro che proteggeva una finestra, quindi hanno rotto il vetro e sono riusciti a entrare all’interno del locale.

Dalle prime informazioni, una volta dentro non avrebbero provocato particolari danni. È ancora da chiarire, invece, che cosa sia stato effettivamente portato via e quale sia l’ammontare del bottino.

Il sopralluogo dei Carabinieri

Questa mattina sono in corso i sopralluoghi dei Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire le modalità del furto e raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Il titolare del locale, Alessio Marchiani, ha sporto denuncia.

Un’estate già segnata da un atto vandalico

Il Congo Bar è particolarmente conosciuto durante la stagione estiva per la sua posizione direttamente sulla spiaggia di Levante e per le numerose iniziative organizzate durante l’estate, tra musica dal vivo ed eventi culturali.

Non è la prima volta, inoltre, che il locale finisce nel mirino di atti contro la struttura. Già nel mese di agosto quasi cento sedie di plastica della spiaggia erano state danneggiate e rotte in un episodio vandalico. Un gesto che il titolare aveva affrontato con ironia: una delle sedie, infatti, è stata fissata sulla facciata del locale.

Il dispiacere a pochi giorni dalla chiusura stagionale

Il nuovo furto arriva a pochi giorni dalla chiusura della stagione estiva e ha suscitato grande dispiacere tra il titolare e quanti frequentano il locale, che si trova ora a fare i conti con un nuovo episodio proprio alla fine di un’altra intensa stagione.