GAVORRANO – Flavio Serafini della Swatt Club vince con merito la 22esima edizione del Trofeo dello Scalatore, in scena a Gavorrano domenica mattina. La manifestazione di ciclismo amatoriale targata Acsi è stata organizzata dal Team Marathon Bike e Avis Gavorrano & Scarlino con il contributo economico del Comune di Gavorrano, supportato anche dalla Banca Tema. Una sessantina di corridori al via, alcuni di livello assoluto nel panorama amatoriale italiano si sono dati battaglia su un circuito di otto chilometri da ripetere sette volte.

Subito dopo la partenza l’azione che ha caratterizzato tutta la gara, che prevedeva l’arrivo nei pressi dell’ingresso del Teatro delle Rocce di Gavorrano dopo 65 chilometri. Serafini con Alessandro Nannini del Gs Borgonovo, appena dato il via, sono andati fuga e ben presto il loro vantaggio ha superato i due minuti sul gruppo. Poi l’ascesa verso Gavorrano con il forcing di Serafini che è arrivato tutto solo a braccia alzate al traguardo. Secondo Alessandro Serafini. Il gruppetto che si è frazionato è arrivato al traguardo con oltre quattro minuti di ritardo. Sul terzo gradino del podio Federico Esposti della Belle Equipe.

Serafini succede a Francesco Bacci, che si impose anno scorso. Presenti alla premiazione, effettuata nella piazzetta antistante la sede dell’ Avis, per il Comune di Gavorrano il vicesindaco Daniele Tonini, e per l’Avis Gavorrano & Scarlino il presidente Katia Leoni. Unica donna al via Valeria Graffeo della società New M.t.

Questi i vincitori di categoria: Cristian Pomodoro, Daniele Dainelli, Aldo Bizzarri, Elia Paoletti, Alessandro Timitilli, Roberto Maggioli, Riccardo Fabianelli, Fabio Alberi.