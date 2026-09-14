MANCIANO – Un corso sugli aspetti pratici ma anche giuridici della legittima difesa. Il Comune, attraverso l’assessorato al Sociale, promuove “Manciano in sicurezza”, il nuovo corso di formazione dedicato alla difesa personale, alla consapevolezza e alla sicurezza urbana. Il progetto sarà presentato venerdì 18 settembre alle ore 18 alle Stanze, in via Cavour 6 a Manciano.

Il percorso è realizzato dallo Sporting Club Albinia, con la direzione tecnica del maestro Aveliano Bettolini, e utilizza il sistema multidisciplinare nazionale Kan Juko Ryu. È rivolto ai residenti del Comune di Manciano e dei Comuni limitrofi, senza distinzione di genere, a partire dai 13 anni.

«Con “Manciano in sicurezza” vogliamo offrire un’opportunità formativa che non riguarda soltanto l’apprendimento di tecniche di difesa personale – dichiara il vicesindaco e assessore al Sociale Roberto Bulgarini – L’obiettivo è lavorare prima di tutto sulla prevenzione, sulla consapevolezza dei rischi e sulla capacità di riconoscere e gestire correttamente una situazione critica. Sapere come comportarsi, mantenere il controllo e conoscere anche i limiti entro i quali è possibile intervenire sono elementi importanti per sentirsi più sicuri nella vita quotidiana. Abbiamo inoltre voluto rendere questa opportunità accessibile a una fascia ampia della popolazione, a partire dai ragazzi di 13 anni, aprendola anche ai cittadini dei Comuni vicini».

Difesa personale: corso pratico e formazione

Particolare attenzione sarà infatti dedicata non solo alla preparazione pratica, ma anche agli aspetti giuridici connessi alla legittima difesa, con riferimento all’articolo 52 del Codice penale. Il programma affronta i principi della necessità della difesa, dell’attualità del pericolo e della proporzionalità tra offesa e difesa, insieme alle strategie di de-escalation, finalizzate a ridurre progressivamente situazioni di tensione o conflitto e a considerare la reazione fisica come ultima risorsa.

Dopo l’incontro di presentazione, il corso si articolerà in 16 lezioni della durata di un’ora e 30 minuti ciascuna, per un totale di 24 ore di formazione, che si svolgeranno nella palestra dell’ITI, in via A. Diaz a Manciano.

Per partecipare sarà necessario presentare un certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica e versare una quota una tantum di 20 euro, che comprende la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi e il tesseramento nazionale Csen.