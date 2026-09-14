ALBINIA – È una settimana di grande prestigio per il CUS Albinia Pattinaggio Artistico a Rotelle, chiamato a vivere contemporaneamente importanti appuntamenti del panorama nazionale e internazionale.

Dal 16 al 20 settembre, a Funo di Argelato, in provincia di Bologna, è in programma il Trofeo delle Regioni 2026, la manifestazione più importanti della stagione giovanile del pattinaggio artistico a rotelle. Un appuntamento che vedrà protagonisti i migliori giovani atleti provenienti da tutta Italia e nel quale il CUS Albinia sarà presente con Andrea Ricci e la coppia artistico composta da Martina Vispi e Andrea Ricci proprie rappresentanti, pronti a difendere i colori della Toscana (foto dalla pagina Facebook del Cos Albinia).

Nello stesso periodo, dal 18 al 20 settembre, l’attenzione si sposterà oltreoceano, a Chicago, dove presso il Lynwood Sports Center si svolgerà l’Artistic Figures World Cup 2026. Una competizione internazionale di altissimo livello, alla quale sarà presente anche l’Italia Roller Team. Un palcoscenico prestigioso che testimonia il valore raggiunto dalle atlete del movimento italiano e, ancora una volta, la qualità del lavoro svolto quotidianamente dalle società sportive.

Per il CUS econ la divisa della Nazionale ci sarà Sofia Brandi e Lucrezia Zago.

Ma per il CUS Albinia gli impegni non finiscono qui. Le giovani pattinatrici saranno infatti protagoniste anche del Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali – Memorial Pino Labate, importante appuntamento dedicato alle categorie Regionali ed a scendere in pista saranno Sofia Rustici e Diletta Bini.

Tre manifestazioni diverse, tre grandi occasioni di confronto e soprattutto tre importanti opportunità di crescita per gli atleti del CUS Albinia.

Dietro questi appuntamenti, il lavoro di un’intera società: atlete, allenatori, preparatori e famiglie che ogni giorno condividono sacrifici, allenamenti e passione. Per una realtà come il CUS Albinia, proveniente da una piccola comunità, riuscire a portare le proprie atlete su palcoscenici nazionali e internazionali rappresenta motivo di grande orgoglio.

Il risultato più importante, prima ancora del piazzamento, è essere arrivati fin qui. Essere presenti significa aver costruito, attraverso impegno e costanza, un percorso sportivo di valore.

Ora non resta che scendere in pista, vivere ogni momento e trasformare mesi di allenamento in emozioni.

CUS Albinia: il futuro del pattinaggio artistico a rotelle passa anche da qui.