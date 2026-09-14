GROSSETO. Domani, martedì 15 settembre, studenti e studentesse tornano sui banchi. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2026-2027, le amministrazioni salutano l’avvio del nuovo anno facendo i propri auguri alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico.

La sindaca Barbara Belcari (Sorano) «Come amministrazione continueremo a fare la nostra parte»

La sindaca di Sorano Barbara Belcari rivolge a nome dell’Amministrazione comunale un augurio agli studenti e alle studentesse, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico.

«Il primo giorno di scuola porta sempre con sé emozioni, aspettative e anche un po’ di timore, soprattutto per chi comincia un nuovo percorso – dichiara la sindaca Barbara Belcari –. Ai nostri bambini e ragazzi auguro di affrontare questo nuovo anno con curiosità e fiducia, di trovare nella scuola un luogo in cui imparare, crescere, costruire amicizie e scoprire le proprie capacità. La scuola non è soltanto il luogo dello studio: è uno degli spazi più importanti nei quali si impara a stare insieme, a rispettare gli altri e a diventare cittadini consapevoli».

Un pensiero è rivolto anche a chi ogni giorno accompagna gli studenti nel loro percorso. «Ringrazio gli insegnanti, i dirigenti e tutto il personale scolastico per il lavoro e la responsabilità con cui si prendono cura della formazione dei nostri ragazzi, così come le famiglie, chiamate a condividere con la scuola un compito fondamentale. Come Amministrazione comunale continueremo a fare la nostra parte, mantenendo un rapporto costante con gli istituti e prestando attenzione alle esigenze delle nostre comunità scolastiche».

«A chi domani entrerà per la prima volta in una nuova scuola e a chi ritroverà compagni, insegnanti e aule già conosciute va il mio augurio più sincero: vivete pienamente questo nuovo anno, affrontate anche le difficoltà senza scoraggiarvi e conservate sempre la voglia di conoscere. Buon anno scolastico a tutti».

Manciano, Morini e Vignali: «Ai nostri studenti auguro di vivere pienamente questo percorso»

Il sindaco Mirco Morini e l’assessora Daniela Vignali rivolgono un messaggio agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Manciano rivolge il proprio augurio a tutti gli studenti che si preparano a tornare sui banchi, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale che ogni giorno contribuisce alla vita delle scuole del territorio.

«A tutte le bambine e i bambini, alle ragazze e ai ragazzi auguro di iniziare questo nuovo anno con entusiasmo e curiosità – dichiara il sindaco Mirco Morini – Un augurio che estendo alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, con il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro che svolgono quotidianamente».

«L’inizio della scuola è sempre un momento importante per tutta la nostra comunità – afferma l’assessora Daniela Vignali con delega alla Pubblica istruzione – Dietro ogni nuovo anno scolastico ci sono aspettative, emozioni e nuovi traguardi da raggiungere. Ai nostri studenti auguro di vivere pienamente questo percorso, non soltanto come occasione di apprendimento, ma anche come esperienza di crescita, di confronto e di relazione con gli altri. Alle famiglie, agli insegnanti e a tutte le persone che lavorano nelle nostre scuole va il nostro ringraziamento per l’impegno con cui accompagnano ogni giorno i ragazzi. Come Amministrazione continueremo a mantenere un dialogo costante con il mondo della scuola, ascoltandone le esigenze e lavorando per offrire ai nostri giovani le migliori condizioni possibili per crescere e formarsi».