GROSSETO – Grande partecipazione e tanto entusiasmo a Uisp Beach Park per il primo dei tre open day organizzati da Uisp Grosseto e dall’associazione Beach Tennis Toscana Coaching & Academy. La giornata di prova gratuita ha visto scendere sulla sabbia tantissime persone di ogni età, tra bambini, ragazzi e adulti, che guidati dallo staff tecnico dell’academy si sono cimentati con racchette e palline per muovere i primi passi o affinare i colpi sul campo.

L’evento ha registrato un’ottima affluenza fin dalle prime ore della mattina, confermando l’interesse crescente del territorio verso la disciplina e il valore del lavoro di promozione sportiva condotto in sinergia tra Uisp e Beach Tennis Toscana Coaching & Academy. Tra scambi, consigli tecnici degli istruttori e momenti di condivisione, i partecipanti hanno potuto sperimentare l’offerta formativa in vista dell’avvio ufficiale dei corsi stagionali.

“Una bellissima giornata che ci conferma come quella del beach tennis sia un’attività viva e in costante crescita – sottolinea Alessandro Bernabini, coordinatore del settore beach tennis Uisp – Vedere così tanti bambini, giovani e adulti sulla sabbia è la dimostrazione di come la collaborazione con Beach Tennis Toscana Coaching & Academy continui a portare ottimi frutti. Il nostro obiettivo è garantire a tutti l’opportunità di praticare questo sport in un ambiente accogliente e ben organizzato”.

“Primo open day con grande successo di sport e socialità, caratterizzata da una partecipazione davvero importante, soprattutto da parte dei più giovani e dei bambini che si sono avvicinati con grande entusiasmo a questo sport – ha sottolineato Luca Giabbani, presidente di Beach Tennis Toscana Coaching & Academy, maestro nazionale e storico istruttore maremmano– La nostra priorità resta quella di offrire percorsi di crescita adatti a tutti i livelli, dal settore amatoriale fino a quello agonistico, mantenendo sempre al centro il divertimento e lo spirito di squadra che contraddistinguono la nostra realtà e la partnership con la Uisp”.

Per chi non ha potuto partecipare al primo appuntamento o desidera effettuare un’ulteriore prova, il calendario prevede ancora due giornate aperte a tutti. Il secondo incontro si terrà martedì 15 settembre, dalle 16 alle 20, di nuovo sui campi dell’Uisp Beach Park; l’ultimo lunedì 22 settembre, sempre dalle 16 alle 20, nella struttura del Ct Grosseto.

Per garantire una migliore gestione delle sessioni di allenamento e campo, è gradita la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Luca Giabbani al numero 348 4521325, Giacomo Galdini al 328 5904251, Marco Leli al 347 5736683 oppure Luca Capone al 392 6055408.