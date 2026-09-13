Foto di repertorio

ORBETELLO – Si chiude con un terzo e un quarto posto nella categoria 1000 la stagione di Alex Innocenti nell’European Handy Bridgestone Cup 2026, che domenica ha disputato sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia le ultime due gare del campionato di motociclismo paralimpico.

Un finale che lo stesso Innocenti definisce “dolceamaro”. Dolce per le ottime sensazioni sulla sua Ducati Panigale V4 e per il lavoro svolto insieme al Team Punto Moto Corse; amaro perché i risultati non sono stati quelli sperati.

In Gara 1 Alex ha conquistato il terzo posto, mentre in Gara 2 ha chiuso quarto. In entrambe un problema fisico lo ha costretto a ridurre il ritmo nella seconda parte della gara.

Un problema che lo accompagna dall’inizio della stagione e che aveva già condizionato il weekend del Mugello. Se inizialmente si pensava che le difficoltà potessero dipendere dal casco, ora che la causa è stata individuata sarà possibile lavorare durante l’inverno su soluzioni e nuovi adattamenti in vista del 2027.

“Weekend dolceamaro. La moto andava veramente bene – ha commentato il motociclista orbetellano – ed era un piacere guidarla, ma purtroppo non sono riuscito a ottenere i risultati che speravo. In entrambe le gare, da metà in poi, il problema fisico mi ha costretto a rallentare. Mi dispiace aver perso il secondo e poi il terzo posto in campionato: considerando che avevo anche una gara in meno, me la stavo comunque giocando. Ma le gare sono così. Faccio i complimenti ai piloti che hanno fatto meglio di me”.

Innocenti conclude così il campionato al quarto posto, con due secondi posti conquistati al Mugello e a Cremona e il terzo posto di Valencia. Ora l’obiettivo è già il 2027 e Alex lo riassume con la sua consueta ironia: “Per il prossimo anno bisogna “rimettere a posto il pilota”! La moto c’è, adesso dobbiamo lavorare su di me e trovare nuovi adattamenti”.

Una curiosità ha accompagnato il weekend valenciano. Non potendo utilizzare il suo abituale 34, già presente sulla griglia, Alex ha scelto di correre con il 99. Una scelta tutt’altro che casuale: è il numero di Luca Scassa, pilota con una lunga esperienza nel Motomondiale e nel Mondiale Supersport e oggi team manager di Innocenti. Lo stesso numero che Alex aveva già portato in pista alla 6 Ore di Spa-Francorchamps.

Si chiude così un’altra stagione nell’European Handy Bridgestone Cup, campionato nato dal progetto di DI.DI. Diversamente Disabili, con cui Alex corre da dieci anni.

Il 2026 va in archivio. Il lavoro per tornare in pista nel 2027 è già iniziato.