FOLLONICA – Un sabato all’insegna della palla ovale quello svoltosi a Follonica in piazza Sivieri promosso dal Golfo Rugby. La società follonichese, con sede all’impianto di via Salceta zona Cassarello, ha dato vita ad un open day per promuovere l’attività del minirugby, coinvolgendo bambini e bambine nati dal 2022 al 2015.

Al centro del gazebo gli educatori e allenatori hanno illustrato le modalità e i giorni di allenamento, che a partire dal 15 settembre saranno il martedì e giovedì dalle 17,30; successivamente verrà creato un orario definitivo.

L’ Amministrazione Comunale ha patrocinato l’iniziativa e la società Rugby Golfo è orgogliosa di essere parte dello sport cittadino, contribuendo ad offrire una possibilità di scelta a 360 gradi. Gli atlteti hanno fatto da cornice a questa manifestazione colorando di bianco e azzurro la piazza principale, dove si sono avvicinati e fermati molti cittadini, incuriositi e interessati.

“Speriamo di essere stati convincenti e che molti bambini e bambine vengano a provare – ha detto il coach Stefano Giannini – perche’ quest’anno, nel vero senso della parola, per il mese di settembre provare non costa niente”.

Lo staff tecnico è stato confermato con gli assistenti Nicola Bondani e Daniela Mucci, mentre ai vertici della società sono confermati Pietro Lanzone, presidente, e Emanuele Landini vicepresidente. Ad ottobre sono previsti nuovi ingressi nel consiglio societario, visto l’entusiasmo di alcuni genitori.