CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Anche Castiglione della Pescaia ha avuto il suo momento sul red carpet dell’83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La sindaca Elena Nappi è stata ospite di Giovanni Veronesi in occasione della presentazione del suo nuovo film, “Dio ride“, prendendo parte a un appuntamento di grande prestigio per il cinema italiano.

Un’esperienza vissuta con emozione e orgoglio, che ha rappresentato anche un importante riconoscimento del rapporto che da anni lega il regista al territorio di Castiglione della Pescaia e alla Maremma.

Nappi: «Un’emozione indescrivibile»

«Essere sul red carpet di Venezia è stata un’esperienza indescrivibile e un’emozione che porterò sempre con me – dichiara la sindaca Elena Nappi –. È motivo di grande orgoglio vedere Castiglione della Pescaia rappresentata in un contesto così prestigioso e poter condividere questo momento con Giovanni Veronesi, che ringrazio per la stima e la fiducia che da anni ripone nel nostro territorio. Il suo legame con Castiglione e con la Maremma è qualcosa di importante e rappresenta anche una grande opportunità di promozione per la nostra zona».

Il legame di Veronesi con la Maremma

Veronesi è infatti ormai un vero e proprio maremmano d’adozione. Il suo legame con Castiglione della Pescaia si è consolidato nel tempo grazie anche alla realizzazione della “Festa del Cinema a Mare“, iniziativa che da oltre dieci anni ha portato in paese tanti protagonisti del mondo cinematografico e culturale italiano.

La presenza della sindaca a Venezia, al fianco del regista, testimonia dunque una relazione fatta di stima e fiducia reciproche e rappresenta una significativa occasione per promuovere il territorio su un palcoscenico di rilievo internazionale.

«Un’occasione prestigiosa come questa è decisamente molto rilevante per portare il nome di Castiglione della Pescaia su un palcoscenico internazionale – conclude Elena Nappi – davanti a una platea di grande rilievo, un bellissimo biglietto da visita per il territorio maremmano, del quale ringrazio infinitamente Giovanni Veronesi».

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