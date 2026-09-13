FOLLONICA – Una giornata di festa, memoria e condivisione, per celebrare i cinquant’anni del Condominio di via Togliatti, promossa proprio dall’amministratore condominiale Ilario Formica (Pf immobiliare) per festeggiare un importante traguardo. Ieri, sabato 12 settembre 2026, i residenti si sono ritrovati per ripercorrere insieme mezzo secolo di storia dello stabile, edificato nel 1976 e considerato il primo palazzo residenziale costruito nella zona 167 di Follonica.

Cinquant’anni non rappresentano soltanto un anniversario, ma un lungo tratto di storia condivisa, fatto di persone, famiglie, sacrifici e legami tramandati nel tempo.

«Quando iniziarono i lavori – ricorda Formica, l’amministratore del condominio – il paesaggio era profondamente diverso da quello attuale. Intorno non vi erano altri palazzi, strade asfaltate o servizi. Al loro posto si estendevano campi coltivati, oliveti e vigneti. Anche l’illuminazione pubblica non era ancora presente e, durante l’inverno, quando la pioggia trasformava i percorsi sterrati in fango, per uscire di casa era spesso necessario indossare gli stivali».

Il condominio nacque grazie alla determinazione di 32 soci fondatori. «Uniti dal desiderio di realizzare un progetto importante per il futuro delle proprie famiglie – ricorda Formica – per molti di loro quell’appartamento rappresentava la prima casa di proprietà; per altri significava l’opportunità di trasferirsi in un’abitazione nuova, più spaziosa, confortevole e adatta alle esigenze della vita moderna».

La costruzione del palazzo fu seguita con grande partecipazione. «Ogni domenica i futuri condomini si recavano sul posto per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori – racconta l’amministratore con emozione – in quelle occasioni consegnavano anche piccoli contributi, indispensabili per consentire alle imprese di proseguire nella realizzazione dell’edificio».

I residenti: «Un palazzo costruito con l’impegno di tutti»

«C’erano tante preoccupazioni, perché per molte famiglie partecipare alla costruzione si trattava di un impegno e di un sacrificio davvero importante – ricorda una delle residenti storiche – ma c’erano soprattutto una grande gioia e una forte emozione: vedevamo crescere, settimana dopo settimana, quella che sarebbe diventata la nostra casa».

Con il passare degli anni la zona 167 si è progressivamente trasformata. Sono sorti nuovi condomini, sono arrivate le strade, l’illuminazione e numerosi servizi destinati alla comunità. Il primo palazzo, inizialmente circondato soltanto dalla campagna, è così diventato parte integrante di un quartiere vivo e popoloso.

Ciò che continua a distinguere il Condominio di via Togliatti è però soprattutto la coesione costruita tra i suoi abitanti. «Il nucleo originario dei 32 soci fondatori ha mantenuto nel tempo un legame forte con lo stabile – ricorda l’amministratore – ancora oggi, nonostante l’età avanzata di alcuni residenti, permane la volontà di collaborare, confrontarsi e prendersi cura degli spazi comuni con lo stesso spirito che accompagnò la nascita del palazzo».

Il giardino condominiale, in particolare, è stato per cinquant’anni il cuore della vita sociale dello stabile. Non un semplice spazio verde, ma un autentico luogo d’incontro, capace di accompagnare la crescita di almeno tre generazioni.

«In questo giardino siamo cresciuti noi, poi i nostri figli e oggi anche i nostri nipoti – racconta un’altra residente – da bambini giocavamo tra gli olivi e i nostri genitori ci costruivano delle piccole casette di legno. Qui abbiamo organizzato giochi, compleanni e tanti momenti insieme. È sempre stato un luogo di aggregazione, aperto e capace di richiamare l’attenzione e la curiosità di tutti».

«Testimonianza concreta del valore della collaborazione e della solidarietà tra vicini»

Quelle casette costruite sugli olivi, le corse dei bambini, le feste di compleanno e le giornate trascorse insieme fanno parte della memoria collettiva del condominio. Nel tempo sono cambiati i residenti, sono cresciute le famiglie e si sono succedute nuove generazioni, ma il giardino ha continuato a svolgere la stessa funzione: creare occasioni d’incontro e mantenere viva la comunità.

La festa del 12 settembre ha rappresentato quindi molto più di una semplice ricorrenza. «È stata l’occasione per ricordare chi, cinquant’anni fa, ebbe il coraggio di credere in quel progetto e per rendere omaggio a coloro che, con sacrificio e perseveranza, contribuirono materialmente alla sua realizzazione», dice Formica.

Tra racconti, fotografie, ricordi e momenti di convivialità, i condomini hanno ripercorso una storia che appartiene non soltanto alle famiglie residenti, ma anche alla crescita urbanistica e sociale di Follonica: la storia di un edificio nato in mezzo agli olivi e alle vigne, quando ancora mancavano luce e asfalto, e diventato nel corso degli anni una vera casa comune.

«A cinquant’anni dalla sua costruzione – conclude Formica – il Condominio di via Togliatti rimane una testimonianza concreta del valore della collaborazione e della solidarietà tra vicini: un luogo nel quale le pareti custodiscono ricordi, il giardino conserva le voci di tre generazioni e il senso di comunità continua a rappresentare il patrimonio più prezioso».

Amministrazione e condomini tengono a ringraziare gli sponsor Edilizia Acrobatica, Sicur Maxi di Follonica e Tognoni Ascensori di Follonica, che con il loro contributo hanno sostenuto e reso possibile la realizzazione della festa dell’anniversario.