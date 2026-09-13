GROSSETO – Queste foto sono state ritrovate in un lotto di foto di un fotografo. Non si sa chi siano i ragazzi ritratti nel giorno della loro comunione o cresima.

Negli anni 50, tra l’altro, comunione e cresima, a Grosseto, si “passavano” lo stesso giorno. Ci sono due bambine e una coppia, forse di fratelli o cugini, magari fatti cresimare assieme per risparmiare sulla festa, oppure gemelli.

All’epoca le bambine venivano vestite di bianco, con tulle e tessuti preziosi. Mentre i ragazzi portavano giacca e pantaloni e a volte anche la cravatta.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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