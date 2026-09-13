GROSSETO – Per quasi quarant’anni il suo nome è stato legato a quello della libreria Palomar e alla vita culturale del centro di Grosseto. Anche dopo la chiusura dell’attività, Massimo Marinotti era rimasto una presenza familiare per chi frequentava le vie del centro. Marinotti è morto sabato 12 settembre, a 68 anni. È stato colpito da un malore improvviso.

Originario di Siena, da molti anni viveva a Grosseto, città che aveva scelto e nella quale aveva costruito una parte importante della propria vita personale e professionale.

La sua storia è legata soprattutto alla libreria Palomar, nata e cresciuta insieme a Monica Volpi. Nel corso degli anni la libreria aveva cambiato sede, attraversando diversi luoghi del centro cittadino, ma mantenendo una propria identità ben riconoscibile.

Palomar, infatti, non è stata soltanto un negozio di libri. Per generazioni di grossetani è diventata un punto di riferimento culturale e un luogo di incontro, capace di accompagnare per quasi quarant’anni la vita della città. Con la scomparsa di Massimo Marinotti se ne va dunque uno dei protagonisti di quella lunga storia.

«La notizia della scomparsa di Massimo Marinotti – ha scritto Marco Simiani – mi affligge profondamente. Appena l’altro ieri ci eravamo incontrati e salutati con la solita cordialità, durante l’iniziativa “Agitiamoci!” a Grosseto.

Con lui se ne va un pezzo insostituibile dell’anima della nostra comunità. Fondando la Libreria Palomar nel 1987 ha donato alla città un vero e proprio rifugio per le idee, un crocevia di incontri, presidio di dialogo e di crescita per generazioni. Uno spazio di cultura viva, respirata e condivisa. Gli anni indimenticabili nella storica sede di Corso Carducci a Grosseto, sono costellati di recensioni positive da guide e recensioni nazionali e internazionali. Dopo la parentesi senese è arrivato anche il più recente e meritatissimo riconoscimento ufficiale del Ministero come “Libreria di qualità”.

Ma il vero capolavoro di Massimo, costruito giorno dopo giorno insieme alla sua inseparabile Monica, è stata la straordinaria capacità di reinventarsi. Hanno saputo far rinascere la Palomar più volte, affrontando le sfide del tempo in altri luoghi e in altri modi, proprio come un seme portato dal vento che, ovunque si posi, con forza e ostinazione torna a donare nuova bellezza.

A Monica, alla famiglia e a tutti coloro che tra quegli scaffali hanno trovato una seconda casa o una parola amica, va il mio abbraccio più profondo e sincero. Ciao Massimo, che la terra ti sia lieve».