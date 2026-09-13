GROSSETO – Doppia medaglia al collo per Benedic Beniamin ai Campionati Europei Master di corsa in montagna che si sono svolti oggi in Romania, sua nazione di origine. Ben ha partecipato alla prova più corta di circa 11 chilometri con 400 metri di dislivello, giungendo secondo nella categoria M35 a poca distanza dal migliore degli atleti irlandesi; soddisfazione anche dalla classifica a squadre, che regala un bronzo al podista di Castel Del Piano, con l’Italia sul gradino più basso del podio dietro a Romania e Spagna.

Stagione straordinaria per Beniamin, podista che ha iniziato ad allenarsi seriamente ed è tesserato con la Track & Field Master Grosseto da solo due anni, seguito sapientemente da Claudio Nottolini; per lui cinque podi continentali nel 2026 tra strada e montagna con due ori, un argento e due bronzi, ma anche due soddisfazioni in terra amiatina col successo alla Castel del Piano al Tramonto e alla Marcia del Capercio ad Arcidosso, valide per il circuito Uisp Corri nella Maremma.

Con gli Europei si chiude l’attività internazionale di quest’anno per la Track and Field, assente per la prima volta ai campionati del mondo ma per ben 47 volte a medaglia in totale a livello continentale negli ultimi sette mesi tra Polonia, Italia e appunto Romania.

Prossimo impegno del team grossetano e dei suoi instancabili tesserati sono i campionati italiani su pista a Campi Bisenzio venerdì prossimo, con 27 iscritti.