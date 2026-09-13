Grosseto. Incidente intorno alle 18:15 sull’Aurelia nel tratto tra Grosseto Nord e Braccagni, in direzione Livorno.

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa. Il motociclista, dopo l’incidente, è finito a terra. Il traffico sta subendo rallentamenti. Sul posto stanno arrivando i soccorritori e le forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni la moto avrebbe urtato un fagiano e sarebbe finita a terra. L’uomo sarebbe grave. Sul posto è atterrato anche l’elicottero Pegaso.

(Notizia in aggiornamento)