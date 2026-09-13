CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Torna il Palio dei veterani a Castiglione della Pescaia: oggi, domenica 13 settembre, si corre la settima edizione sul fiume Bruna. La rievocazione, dedicata allo scrittore Carlo Fruttero per i 100 anni dalla sua nascita, diventato cittadino onorario nel 2010, è stata voluta anche per festeggiare l’edizione numero 70 dei senior, che si è disputata in agosto.

L’ultima volta dei veterani è stata nel 2024, dedicata ad Ambrogio Fogar, mentre la prima risale al 1991. Il campo di regata è di fronte al Ponte Giorgini, con vasche di 300 metri. Non ci sarà però la Marina a contendersi il drappo dipinto da Patrizia Berti.

Il programma della giornata

La mattina di domenica, alle 11, si terrà la prima batteria eliminatoria fra Portaccia e Castello, sulla distanza di 600 metri con una virata. A seguire la seconda batteria fra Ponte e Piazza. I tre migliori tempi si contenderanno alle 17.30 il Palio sulla lunghezza di 1.200 metri con 3 virate. Le premiazioni si terranno a seguire direttamente sul fiume Bruna.

Gli equipaggi

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Andrea Pietrini 52 anni, primo remo Enrico Bonarini 56 anni, secondo remo Marco Marchi 49 anni, terzo remo Alessandro Filippeschi 45 anni, quarto remo Federico Taddei 53 anni. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Gianluca Tonini, madrina Agnese Carducci. Capitano Simona Massini. Nessuna vittoria.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione. Timoniere Riccardo Biagiotti 60 anni, primo remo Fabio Signori 50 anni, secondo remo Mirco Bisello 47 anni, terzo remo Franco Cilvanni 56 anni, quarto remo Fabio Vannini 57 anni. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatori Elisa Tognietti e Fabio Giovannelli, madrina Maya Betti. Capitano Monica Gentilini. Nessuna vittoria.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Massimo Vannetti 60 anni, primo remo Vincenzo Temperani 59 anni, secondo remo Giuseppe Temperani 60 anni, terzo remo Riccardo Palombo 51 anni, quarto remo Massimiliano Gennari 53 anni. Capo rione e allenatore Tommaso Veri, madrina Milena Grippa. Capitano Davide Landi. Due vittorie, nel 2003 e nel 2023.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino. Timoniere Rinaldo Moraglia 60 anni, primo remo Tullio Serafin 67 anni, secondo remo Thomas Carducci 50 anni, terzo remo Niccolò Ronca 50 anni, quarto remo Moreno Saletti 48 anni. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Gioia Mari Cruciani. Capitano Alessandro Salvadori. Tre vittorie, nel 1991, 2007 e 2024.

Il Rione Marina, una vittoria nel 2006, non partecipa.

L’albo d’oro

Ponte 3 vittorie, Piazza 2, Marina 1.

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