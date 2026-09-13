CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Il Castello ha vinto il Palio dei veterani, settima edizione, dedicato allo scrittore Carlo Fruttero per i 100 anni dalla sua nascita, diventato cittadino onorario nel 2010. Sul fiume Bruna una gara combattuta, con l’equipaggio gialloverde che ha prevalso su Piazza e Ponte.

Le qualificazioni

Nella mattina si sono svolte le qualificazioni fra quattro barche, senza la partecipazione della Marina. A staccare il miglior tempo nei 600 metri del percorso, con vasche da 300 metri e una virata, era stato proprio il Castello con 3’53″8, davanti alla Piazza con 3’56″7, al Ponte con 4’00″8 e alla Portaccia con 4’08″5, che è stata eliminata.

La finale

Il Castello ha scelto la corsia centrale per la gara di 1.200 metri con tre virate, con il Ponte in corsia 1 di levante e la Piazza in corsia 3 a ponente. Fin dalla prima vasca è stato un testa a testa fra Castello e Piazza, che hanno virato praticamente insieme anche dopo la seconda vasca.

Nella terza il Castello ha messo la prua avanti, compiendo la terza virata in vantaggio, con la Piazza rimasta comunque incollata fino alla fine, mentre il Ponte si era staccato. Per il Castello è stata la prima vittoria in questa manifestazione.

A presenziare alle premiazioni l’assessora Susanna Lorenzini, insieme alla consigliera Jessica Biancalani e a Carlotta Fruttero, una delle figlie dello scrittore, che hanno consegnato le medaglie per tutti e il palio realizzato da Patrizia Berti.

Gli equipaggi in gara

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Andrea Pietrini, 52 anni, primo remo Enrico Bonarini, 56 anni, secondo remo Marco Marchi, 49 anni, terzo remo Alessandro Filippeschi, 45 anni, quarto remo Federico Taddei, 53 anni. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Gianluca Tonini, madrina Agnese Carducci. Capitano Simona Massini. Una vittoria.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Massimo Vannetti, 60 anni, primo remo Vincenzo Temperani, 59 anni, secondo remo Giuseppe Temperani, 60 anni, terzo remo Riccardo Palombo, 51 anni, quarto remo Massimiliano Gennari, 53 anni. Capo rione e allenatore Tommaso Veri, madrina Milena Grippa. Capitano Davide Landi. Due vittorie, nel 2003 e nel 2023.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino. Timoniere Rinaldo Moraglia, 60 anni, primo remo Tullio Serafin, 67 anni, secondo remo Thomas Carducci, 50 anni, terzo remo Niccolò Ronca, 50 anni, quarto remo Moreno Saletti, 48 anni. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Gioia Mari Cruciani. Capitano Alessandro Salvadori. Tre vittorie, nel 1991, 2007 e 2024.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione. Timoniere Riccardo Biagiotti, 63 anni, primo remo Fabio Signori, 50 anni, secondo remo Mirco Bisello, 47 anni, terzo remo Franco Cilvanni, 56 anni, quarto remo Fabio Vannini, 57 anni. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatori Elisa Tognietti e Fabio Giovannelli, madrina Maya Betti. Capitano Monica Gentilini. Nessuna vittoria.

Il Rione Marina, una vittoria nel 2006, non ha partecipato.

L’albo d’oro

Ponte 3 vittorie, Piazza 2, Marina 1, Castello 1.

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