GROSSETO – L’Alleanza Antifascista di Grosseto esprime la sua più profonda soddisfazione «per la riuscita della terza edizione di “Agitiamoci!”». Il festival, che si è svolto venerdì 11 e sabato 12 settembre, ha visto secondo i promotori una partecipazione di pubblico eccezionale, confermandosi «un presidio fondamentale di mobilitazione democratica, culturale e civile attorno ai valori della Costituzione e dell’Antifascismo».

«La presenza dei giovani la vittoria più grande»

Il bilancio della manifestazione, sottolineano i promotori,« va oltre le aspettative. Il dato politico e sociale più entusiasmante è stata la costante e appassionata presenza dei giovani. Ragazze e ragazzi hanno affollato gli spazi del festival dimostrando un impegno ammirevole: ospitarli in un numero così imponente è stata la vittoria più grande di questa edizione e la conferma che le nuove generazioni sono pronte a raccogliere e portare avanti il testimone dell’impegno civile».

Le ragioni dell’iniziativa

“Agitiamoci!” è nato originariamente come risposta diretta al raduno nazionale di CasaPound, organizzazione che, ricordano i promotori, «si richiama apertamente al fascismo» e che negli anni scorsi ha periodicamente scelto Grosseto come sede delle proprie iniziative. Quest’anno il raduno dell’estrema destra si è tenuto a Verona, ma l’Alleanza Antifascista ha scelto ugualmente di esserci.

«Esserci era un dovere – affermano dall’Alleanza – perché Grosseto rimane purtroppo la città in cui chi governa ha approvato concetti inaccettabili come la “remigrazione”, ignorando che la Maremma si regge anche grazie alla presenza di lavoratori stranieri che la abitano onestamente, anche da generazioni». I promotori richiamano poi la memoria delle stragi nazifasciste sul territorio: «I minatori di Niccioleta, Norma Parenti, i Martiri di Istia, gli eccidi di Roccastrada e Roccalbegna sono ferite della nostra memoria collettiva che ci impongono di non abbassare mai la guardia. La vigilanza democratica è un impegno costante che non può avere una scadenza legata al calendario altrui».

La tavola rotonda e il concertone

La giornata conclusiva di sabato 12 settembre, prosegue la nota, è stata «il coronamento di questo impegno». La tavola rotonda “I diritti negati alle donne nell’80° anniversario del loro primo voto” ha registrato, secondo i promotori, un’attenzione altissima, promuovendo un confronto sui diritti «oggi ancora calpestati e ignorati», partendo dalla storia per arrivare alla contemporaneità.

L’energia della piazza è poi esplosa nel concertone antifascista serale. Lo spostamento alla Cava di Roselle, spiegano dall’Alleanza, si è trasformato in un’opportunità per vivere una serata memorabile: le band Mahout e Assalti Frontali Band hanno chiuso la due giorni «in un grande abbraccio collettivo».

I ringraziamenti

L’Alleanza Antifascista ringrazia tutte le persone che hanno partecipato ai dibattiti e quante hanno lavorato dietro le quinte. «Il grazie più assoluto – concludono – va comunque alle cittadine e ai cittadini che hanno partecipato con costanza, interesse e vivacità».

L’Alleanza Antifascista di Grosseto è composta da Anpi, Arci, Cgil, Cobas Scuola, Pd, Giovani democratici, Officina giovani antifascisti, Psi, Rifondazione comunista, Sinistra italiana, Sinistra civica ecologista, Grosseto città aperta, Comitato per la democrazia costituzionale, Kairos, Legambiente, Libera e Tocca a noi.

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