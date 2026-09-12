CAPALBIO – È stato intitolato a Gastone Franci, indimenticato sindaco di Capalbio dal 1993 al 2004, il cavalcavia di Selva Nera. Alla cerimonia, tenutasi ieri, venerdì 11 settembre, hanno partecipato i familiari dell’ex primo cittadino, la giunta comunale e tanti cittadini.

“Il ricordo di Gastone si suddivide su tre livelli – commenta il sindaco Gianfranco Chelini -. Il primo riguarda il Gastone politico, ovvero quello di una figura raffinata e con metodo che parlava sempre con consapevolezza; il secondo è quello del Gastone amministratore, le cui tracce sono rimaste negli atti del Comune e dalle quali si evince la sua praticità, e credo che la cifra che misuri la qualità amministrativa sia proprio l’agire per dare risposte alla propria comunità; poi c’è il Gastone uomo, una persona gentile, autentica e generosa. Ecco, Gastone racchiudeva tutto questo, un artigiano della politica e un amministratore attento ai bisogni e alle aspirazioni della comunità. Per noi, dunque, è sempre stato e continuerà a essere un punto di riferimento”.

Alla cerimonia erano presenti anche i familiari di Gastone Franci. La figlia Barbara ha voluto rivolgere un pensiero a coloro che insieme a suo padre si batterono per la realizzazione del cavalcavia, opera fondamentale per la sicurezza dei capalbiesi e non solo.

“Sono lieta per l’intitolazione del cavalcavia a mio padre, per la quale ringrazio l’amministrazione comunale – dice Barbara Franci -. Vorrei anche ringraziare soprattutto tutti i capalbiesi che nel 1994 fermarono l’Aurelia per ottenere questa grande opera. Senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo”.