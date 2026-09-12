SORANO – Il sindaco di Sorano Barbara Belcari, insieme alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza, ha incontrato ieri, venerdì 11 settembre, il capitano Diego Umberto Rea, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pitigliano, per rivolgergli il benvenuto nel territorio e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

L’incontro è stato l’occasione per un primo confronto sulle caratteristiche del territorio comunale e sull’importanza della collaborazione tra l’Amministrazione e l’Arma dei Carabinieri, in particolare in una realtà come quella di Sorano, caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli centri e frazioni.

«A nome dell’amministrazione comunale e della comunità di Sorano – dichiara il sindaco Barbara Belcari – abbiamo dato il benvenuto al capitano Rea e gli abbiamo rivolto i migliori auguri di buon lavoro. L’Arma rappresenta per i nostri cittadini un punto di riferimento importante, soprattutto in territori come il nostro, dove la presenza delle istituzioni e il rapporto diretto con le comunità assumono un valore ancora maggiore».

Nel corso dell’incontro è stata confermata la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a proseguire e rafforzare il rapporto di collaborazione con la Compagnia di Pitigliano e con le stazioni dei Carabinieri presenti sul territorio.

«Consideriamo fondamentale il dialogo costante con l’Arma – prosegue Belcari – non soltanto per quanto riguarda la sicurezza e il rispetto della legalità, ma anche per quella presenza quotidiana e quella vicinanza ai cittadini che da sempre contraddistinguono il lavoro dei Carabinieri. Al capitano Rea abbiamo confermato la massima disponibilità dell’Amministrazione a collaborare nell’interesse del nostro territorio e della nostra comunità».