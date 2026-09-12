SORANO – «Purtroppo, mentre sulla sanità del nostro territorio si consuma un massacro a colpi di delibere dell’Asl, l’amministrazione di Sorano continua a distinguersi solo per un’inutile passività e un silenzio del tutto inaccettabile».

Così la lista civica “Insieme Sorano si riparte” in una nota.

«Mentre i nostri amministratori si godevano la passerella estiva, la Usl Sud Est ha sfornato il solito provvedimento estivo calato dall’alto per accentrare la chirurgia a Grosseto, lasciando alle strutture periferiche solo le briciole. L’ennesimo colpo di mannaia ai servizi essenziali, deciso senza minimamente ascoltare il territorio o le Conferenze dei sindaci. Di fronte a questo attacco diretto alle aree interne e al diritto alla salute di chi risiede lontano dal capoluogo, è ora che la giunta tiri fuori gli attributi».

«Gli altri alzano la voce: il sindaco di Pitigliano ha condannato con decisione la politica delle sforbiciate e l’ossessione per l’accentramento. Dall’Amiata arrivano richieste perentorie di un confronto pubblico con la Regione per difendere i presidi sanitari. Sorano invece, non pervenuta: comodamente nascosta dietro un silenzio di comodo, come se il ridimensionamento dei servizi non riguardasse i soranesi. È mortificante dover constatare che a tutelare la salute della nostra comunità debbano essere i sindaci dei Comuni vicini. La corsa sfrenata all’accentramento dei servizi sanitari sta desertificando le aree interne. Chi governa un comune fragile come il nostro ha il dovere morale e politico di opporsi con forza a questa deriva, senza paura di disturbare i soliti “piani alti”».

«I servizi primari – a partire dalla salute – non si difendono con il silenzio accondiscendente. Come gruppo Sorano Insieme si Riparte chiediamo un cambio di passo immediato: l’amministrazione si svegli dal torpore, esca dalla bolla delle feste, batta i pugni sul tavolo dell’Asl e si unisca al coro dei Comuni vicini per fermare questo scempio. Continuare a fare gli spettatori paganti significa svendere il futuro di Sorano».