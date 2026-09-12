FOLLONICA – Oggi il 75% del fatturato di RRD – Roberto Ricci Designs arriva dal mercato italiano e il 25% dall’estero. Per il futuro l’obiettivo è ambizioso: aumentare fortemente il peso dei mercati internazionali fino ad arrivare quasi a invertire queste percentuali.

La presenza di Roberto Ricci e Roberto Bardini al Golfo del Sole di Follonica, venerdì 11 settembre, è stata anche l’occasione per parlare del presente e soprattutto del futuro di una delle aziende maremmane che negli anni ha saputo costruire un marchio conosciuto ben oltre i confini nazionali.

«Sicuramente stiamo andando a cercare nuovi clienti all’estero – spiega Roberto Bardini, Ceo di RRD –. In Italia siamo ben posizionati. Il nostro fatturato è realizzato per il 75% in Italia e per il 25% all’estero, quindi la nostra strategia è incrementare questi numeri sui mercati internazionali e arrivare a una percentuale quasi invertita».

Un percorso che parte però dalla Maremma e che continua ad avere nel territorio grossetano uno dei propri punti di riferimento.

La storia di RRD nasce infatti dalla passione di Roberto Ricci per il mare e per il windsurf. Un percorso iniziato molto presto proprio lungo la costa maremmana e passato anche dal Golfo di Follonica.

«Io ho iniziato a scoprire il mare proprio nel Golfo di Follonica – racconta Ricci –. Per me essere qui significa in qualche modo ritrovare le origini. A sette anni ho cominciato ad andare sott’acqua proprio qui e mi sono appassionato al mare».

Poi sarebbe arrivato il windsurf, imparato a Castiglione della Pescaia nel 1981 e praticato successivamente proprio nelle acque del Golfo.

Da quella passione sarebbe nato un percorso imprenditoriale che ha portato Ricci dalle spiagge maremmane fino a Maui, nelle Hawaii, dove ha approfondito la progettazione e la costruzione delle tavole. Dai primi pezzi realizzati artigianalmente si è sviluppato negli anni un marchio capace di muoversi tra sport, ricerca tecnica, design e abbigliamento.

Nel 1995 Ricci ha fondato insieme a Roberto Bardini una società specializzata nell’abbigliamento, ponendo le basi per lo sviluppo successivo di RRD – Roberto Ricci Designs. Nel 2020 l’azienda ha ricevuto il Grifone d’Oro della Città di Grosseto proprio per la capacità di portare il nome della Maremma nel mondo.

Eppure, secondo Bardini, essere nati e continuare a lavorare in Maremma non rappresenta un limite per un’impresa che vuole competere a livello internazionale.

«Secondo me si fa benissimo impresa in Maremma, non manca niente – afferma il Ceo di RRD –. Per fare impresa servono la voglia e la passione».

Bardini utilizza poi un’immagine per sintetizzare la propria idea: «Io dico sempre che quando un fiore vuole crescere, cresce anche nel cemento».

Una filosofia che racconta anche il percorso compiuto dall’azienda: partire da un territorio lontano dai grandi distretti industriali della moda e costruire progressivamente un marchio capace di confrontarsi con il mercato nazionale e internazionale.

Per Roberto Ricci, però, il rapporto con la Maremma continua ad andare oltre la sede dell’azienda. Il mare che ha dato origine alla sua esperienza personale e imprenditoriale rimane parte dell’identità del marchio.

«Noi l’azienda l’abbiamo fondata proprio a Grosseto – sottolinea Ricci – e quindi siamo veramente in gemellaggio con Follonica per sempre».

Un legame che spiega anche la presenza di RRD al Golfo del Sole, dove il mare è tornato a essere il punto di partenza per raccontare una storia imprenditoriale nata in Maremma e che adesso guarda ancora più decisamente oltre i confini italiani.

La prossima sfida è infatti scritta nei numeri indicati da Bardini: partire dall’attuale 25% di fatturato realizzato all’estero e aumentare progressivamente il peso dei mercati internazionali. Senza spostare il baricentro delle proprie origini: la Maremma resta il luogo dal quale RRD vuole continuare a guardare al mondo.