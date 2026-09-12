GROSSETO — Il mese di settembre porta con sé diversi avvicendamenti tra i sacerdoti e i religiosi delle comunità parrocchiali della Diocesi di Grosseto.
Domenica 13 settembre
Alle ore 10.30 la comunità di Roselle saluterà don Pier Mosetti, che dallo scorso giugno ricopre l’incarico di vicario generale della diocesi di Grosseto. Don Mosetti ha guidato la parrocchia di Roselle per 15 anni; proseguirà il suo servizio anche come aiuto pastorale nella comunità dell’Addolorata, nel quartiere Gorarella.
Nella stessa giornata la parrocchia di San Francesco saluterà i frati Lorenzo Gemmi, destinato a Piombino come parroco della comunità dell’Immacolata, e Dario Chiapetti, assegnato a Figline Valdarno. La comunità religiosa resterà composta da fr. Adriano Appollonio, nominato amministratore parrocchiale, e da fr. Sergio Persici, in attesa dell’arrivo di un terzo religioso da una provincia estera dell’Ordine.
Alle ore 19, la comunità dell’Addolorata saluterà don Andrea Pieri, destinato parroco a Roselle, e don Claudio Bianchi, destinato parroco al Santissimo Crocifisso. Presiederà la Messa il vescovo Bernardino, nel contesto della festa parrocchiale.
Domenica 20 settembre
A Castiglione della Pescaia la comunità saluterà don Francisco Iñiguez Padilla, vicario parrocchiale, al termine di nove anni di servizio pastorale sul territorio. Nello stesso giorno don Andrea Pieri farà il suo ingresso come nuovo parroco a Roselle.