GROSSETO – Finisce con un pareggio a occhiali il duello serale fra Pianese e Grosseto nella quarta di campionato del girone B di serie C (foto d’archivio di Paolo Orlando).

A Comunale di Piancastagnaio i locali cercano in tutti i modi di sbloccare il match cercando la loro prima rete del torneo, ma senza la giusta precisione e fortuna per superare un attento Marcu. Poco prima del riposo i senesi vanno a segno, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ripresa più equilibrata con il Grifone che si fa più aggressivo, ma il risultato non cambia.

I maremmani rallentano in classifica lasciando il gruppo di testa, ma mantengono l’imbattibilità in un torneo difficile e pieno di insidie.

PIANESE: Astaldi, Ianesi, Bellini, Ercolani, Chestia, Vigiani, Tirelli, Bertini, Proietto, Masetti, Martey. A disposizione: Pezzolato, Zambuto, Casalino, Peli, Colombo, Negri, Gorelli, Xhani, Morelli, Pintus, Fabrizi, Di Cosmo, Corti. All. Zanchetta.

GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Gori, Fiorini, Ampollini, Brenna, Andreoli, Mannelli, Fabri, Pitti. A disposizione: Cabella, Menicucci, Mastroianni, Fiorani, Lorenzini, Montini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Gaddini, Ciraudo, Tosi, Brancato, Lorenzelli, Della Mora. All. Indiani.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo; assistenti Rastelli di Ostia Lido e Stamini di Viterbo.