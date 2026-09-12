BAGNO DI GAVORRANO – Un tempo per parte e le due squadre si dividono la posta in palio, termina 1-1 il match tra Nuova Ternana e Follonica Gavorrano.

La gara si sblocca al 12′, quando l’ex biancorossoblù Liurni porta in vantaggio la Ternana con un diagonale che si infila sul palo più lontano. Sette minuti più tardi ci prova Hraiech, ma la conclusione è centrale e Lastoria blocca.

Primo tentativo dei minerari al 31′ con Ceccuzzi, che calcia alto. Poco dopo Marino cerca la porta, il suo tiro viene deviato e arriva docile tra le braccia di Vitali.

Prima dell’intervallo la squadra di casa torna a rendersi pericolosa. Al 44′ Costanzo conclude fuori di un soffio. Senza recupero, la prima frazione termina sull’1-0 in favore della Ternana.

Al rientro in campo Mutton prova subito a scuotere i biancorossoblù. Al 4′ si accentra e conclude, trovando Vitali pronto a distendersi in tuffo. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ceccuzzi, si accende una mischia in area, ma il tocco finale arriva docile tra le braccia del portiere.

La grande occasione per il pareggio arriva al 9′. Mutton viene lanciato in profondità e supera Vitali con un delizioso pallonetto, ma la sfera si stampa clamorosamente sul palo.

Gli sforzi del team ospite vengono premiati alla mezz’ora. Presta controlla il pallone e calcia, approfittando di una deviazione e di un’incertezza del portiere per firmare l’1-1.

L’arbitro concede quattro minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Ternana e Follonica Gavorrano si dividono così la posta in palio.

NUOVA TERNANA 1925: Vitali, Bruti, Hraiech (45′ st Ballabile), Danese, Costanzo, Proietti (37′ st Marino), Falletti, Liurni (27′ st Pettinari), Biondini, Meola (17′ st Pepe), Bonacchi. A disposizione: Novelli, Turini, Rolla, Barbini, Scappini. All. Lisuzzo.

UsFG: Lastoria, Biagioni (40′ st Biancon), Aprile, Pino, Marino (10′ st Pescicani), Vari (19′ st Presta), Mutton (35′ st Masoni), Pellegrini, Croce (27′ st Andreoli), Ceccuzzi, Guerrini. A disposizione: Voda, Ferretti, Proietti, Lorenzi. All. Manni.

ARBITRO: Radovanovic di Maniago; assistenti Degli Abbati di Roma 1 e Tundo di Roma 2.

MARCATORI: 12′ Liurni, 30′ st Presta.

NOTE: Recupero: pt 0′, st 4′. Ammoniti Hraiech, Pepe, Biondini, Pescicani, Lisuzzo. Spettatori: 1799.