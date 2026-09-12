ORBETELLO – «Abbiamo accolto con favore qualche mese fa la bocciatura da parte del Ministero dell’Ambiente del progetto del parco eolico nel nostro territorio e lo abbiamo considerato un importante risultato della nostra amministrazione comunale che si è opposta fin dal primo momento alla realizzazione dell’eolico in Maremma».

Così il primo cittadino Andrea Casamenti.

«Come sindaco ho supportato con convinzione il fronte del no al parco eolico a San Donato che prevedeva l’installazione di 9 pale eoliche alte 200 metri. Da parte mia sono intervenuto da subito alle riunioni, anche alla prima a Polverosa, facendo sentire la mia vicinanza e quella della nostra Amministrazione Comunale a quei cittadini preoccupati per l’impatto che un tale intervento avrebbe avuto sul paesaggio e, di conseguenza, sul turismo e sulla nostra economia».

«Fin dal primo momento come amministrazione ci siamo opposti alla realizzazione del parco eolico in quanto fortemente preoccupati per l’impatto sul paesaggio e sul turismo, ma anche per l’impatto che tale intervento avrebbe significato in una zona a vocazione rurale come San Donato. È sempre stata presente, infatti, anche una forte preoccupazione per il rumore che le pale avrebbero comportato, la modifica dell’assetto idrogeologico e la compromissione delle attività agricole e agrituristiche della zona».

«La società Apollo Wind ha presentato però ricorso al Tar Toscana contro il Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Cultura, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello, di Magliano, Manciano, Grosseto e Capalbio. Il Comune di Orbetello ha deciso con delibera della nostra amministrazione comunale di continuare la battaglia e di incaricare i legali di costituirsi contro la società Apollo Wind al Tar. Nessuna pala eolica vedrà la luce sul nostro territorio».