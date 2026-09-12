SORANO – «La maggioranza che amministra il Comune di Sorano respinge al mittente le accuse lanciate dalla lista civica “Sorano si riparte” sulla questione della riorganizzazione della sanità provinciale». Così la maggioranza in una nota.

«L’attuale amministrazione – spiegano – è in costante contatto con i sindaci dei Comuni dell’Asl Toscana Sud Est e condivide pienamente la netta contrarietà a qualsiasi politica che porti a un progressivo impoverimento dei servizi sanitari nelle periferie e nelle aree più disagiate. Una posizione chiara, che non nasce certo oggi e che viene portata avanti nelle sedi istituzionali dove queste battaglie devono essere combattute».

«Martedì 15 settembre il Comune di Sorano parteciperà alla Conferenza dei sindaci a Grosseto proprio per affrontare le problematiche emerse con la riorganizzazione della sanità e con una politica di accentramento dei servizi primari nel capoluogo che desta forte preoccupazione nei territori periferici. Il sindaco Gentili, in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci della zona sud, ha già espresso il dissenso condiviso rispetto alla delibera del direttore generale e la posizione della Conferenza sull’organizzazione della sanità nel territorio. Una posizione alla quale Sorano aderisce convintamente e che continuerà a sostenere».

«Per questo lascia francamente perplessi leggere oggi le accuse di “Sorano si riparte”, che ancora una volta sceglie la strada della polemica invece di verificare ciò che l’amministrazione sta concretamente facendo. La lista civica ha perso un’altra preziosa occasione per tacere, evitando accuse infondate e gratuite. E appare quantomeno singolare che a impartire lezioni sulla necessità di “far sentire la propria voce” sia proprio una lista guidata dall’ex sindaco Ugo Lotti. Durante il suo mandato, infatti, la partecipazione ai tavoli di confronto con l’Asl non sembra essere stata vissuta con la stessa improvvisa urgenza che oggi viene richiesta agli altri».

«È fin troppo facile scoprire dall’opposizione l’importanza di battaglie e sedi istituzionali alle quali, quando si aveva la responsabilità di amministrare, non sempre si è dimostrata altrettanta attenzione. Sulla sanità non servono comunicati costruiti per attribuire patenti di impegno o di disinteresse. Servono unità tra i territori, presenza ai tavoli istituzionali e una posizione ferma contro ogni scelta che possa penalizzare i cittadini che vivono lontano dal capoluogo».

«È su questo terreno che l’amministrazione comunale di Sorano sta lavorando insieme agli altri sindaci. Alle polemiche lasciamo volentieri spazio a chi ne ha bisogno; noi preferiamo difendere i servizi e gli interessi del territorio».