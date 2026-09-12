PORTO SANTO STEFANO – Nel tardo pomeriggio di ieri, 11 settembre 2026, il personale della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano ha portato a termine con successo un’operazione di soccorso a favore di un ragazzo di 23 anni nelle acque antistanti Cala del Bove, lungo il litorale dell’Argentario.

Il giovane, dopo essersi allontanato dalla riva, si è trovato nell’impossibilità di rientrare a causa della forte corrente che lo trascinava progressivamente al largo.

L’allarme è scattato tempestivamente tramite il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112, attivato dai conoscenti del malcapitato rimasti a terra. La sala operativa dell’ufficio circondariale marittimo ha disposto l’invio immediato sul posto della motovedetta Sar Cp 868. L’equipaggio ha raggiunto il punto indicato in pochi minuti, riuscendo a individuare e trarre in salvo il giovane, visibilmente provato e impaurito, scongiurando conseguenze peggiori alla luce dell’imminente calare dell’oscurità.

Giunto presso il porto di Porto Santo Stefano, il ventitreenne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente in banchina con un’autoambulanza per i controlli del caso.

Il comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, tenente di vascello (Cp) Andrea Cicala, nel sottolineare la rapidità e l’efficacia dell’intervento, ha rinnovato l’appello alla prudenza: “Il mare, in giornate caratterizzate da vento forte e mareggiate, può rivelarsi estremamente insidioso. Raccomandiamo la massima attenzione a quanti frequentano tratti di costa rocciosa e scivolosa, invitando a evitare comportamenti rischiosi e a segnalare immediatamente ogni emergenza al numero unico di emergenza 112 o al 1530“.