BRACCAGNI – Incidente stradale questa mattina, alle 8, sull’Aurelia, nel tratto di superstrada sopra Braccagni e sotto Montepescali.

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi, un furgone e due automobili. Una persona è rimasta leggermente ferita.

I soccorsi e i rilievi

L’incidente è avvenuto nella corsia nord, in direzione Livorno. Sul posto ambulanza della Misericordia, due carro attrezzi e la Polizia stradale per i rilievi.

Traffico rallentato.