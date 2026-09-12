BRACCAGNI – Incidente stradale questa mattina, alle 8, sull’Aurelia, nel tratto di superstrada sopra Braccagni e sotto Montepescali.
Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi, un furgone e due automobili. Una persona è rimasta leggermente ferita.
I soccorsi e i rilievi
L’incidente è avvenuto nella corsia nord, in direzione Livorno. Sul posto ambulanza della Misericordia, due carro attrezzi e la Polizia stradale per i rilievi.
Traffico rallentato.
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