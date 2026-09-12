FOLLONICA – Il mare come elemento comune, ma soprattutto come opportunità per costruire un turismo capace di andare oltre i tradizionali mesi estivi. È uno dei temi emersi dalla serata di venerdì 11 settembre al Golfo del Sole di Follonica, che ha ospitato Roberto Ricci e Roberto Bardini, rispettivamente fondatore e Ceo di RRD – Roberto Ricci Designs, per un incontro dedicato all’impresa, allo sport e al rapporto con il territorio.

Il talk, moderato da Luca Mantiglioni, ha preceduto la cena sulla spiaggia al ristorante La Duna e ha rappresentato l’ultimo appuntamento della stagione di incontri organizzata dalla struttura follonichese.

A fare gli onori di casa il direttore Vasco Paulo, che ha tracciato anche un primo bilancio della stagione del Golfo del Sole e di Ortano Mare, il resort dell’Isola d’Elba che fa capo alla stessa realtà.

«Al Golfo del Sole abbiamo raggiunto fino adesso circa 130mila presenze, mentre a Ortano Mare siamo a circa 65mila – spiega Paulo –. In entrambe le strutture l’occupazione si attesta attorno all’80%. A Follonica siamo sostanzialmente sui numeri dello scorso anno, mentre a Ortano Mare, pur essendo il primo anno, siamo riusciti a raggiungere subito risultati importanti».

Due strutture accomunate dalla presenza del mare, ma con una composizione della clientela molto diversa. Al Golfo del Sole, secondo i dati forniti dal direttore, la componente principale è quella svizzera, che rappresenta circa il 65% degli ospiti, seguita dagli italiani. A Ortano Mare, invece, il rapporto si ribalta, con una clientela italiana che raggiunge circa il 90%.

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Per il Golfo del Sole la stagione ha fatto registrare anche una crescita sul fronte dei ricavi, pur in un quadro caratterizzato dall’aumento dei costi. «Siamo cresciuti ancora un po’ – sottolinea Paulo – soprattutto nel revenue. Allo stesso tempo, però, sono aumentati significativamente anche i costi».

La scelta di chiudere il calendario degli incontri con RRD non è stata casuale. Il marchio fondato da Roberto Ricci ha infatti un rapporto profondo con la Maremma e con il mare, lo stesso elemento attorno al quale ruota l’offerta turistica del Golfo del Sole.

«Quando ho ricevuto l’invito ho capito subito la volontà di parlare di questo luogo – racconta Roberto Ricci –. Qui si respira veramente la cultura del mare, insieme a quella dell’accoglienza e del nostro territorio. Il connubio è perfetto. Noi abbiamo fondato l’azienda a Grosseto e quindi con Follonica siamo in qualche modo gemellati per sempre».

Per Ricci il Golfo di Follonica rappresenta anche una parte della propria storia personale. «Ho iniziato a scoprire il mare proprio qui. A sette anni ho cominciato ad andare sott’acqua nel Golfo di Follonica e da lì è nata la passione».

Una passione proseguita con il windsurf. Ricci ricorda di aver iniziato a praticarlo nel 1981 a Castiglione della Pescaia, per poi spostarsi rapidamente nel Golfo di Follonica, dove trascorreva praticamente ogni giorno in acqua durante l’estate.

Ed è proprio dalle caratteristiche naturali della costa maremmana che, secondo il fondatore di RRD, potrebbe partire una strategia più ampia di sviluppo turistico.

«Il vento termico che si alza sul litorale toscano, e in particolare nel tratto da Piombino all’Argentario, crea uno scenario particolarmente indicato per gli sport d’acqua – spiega Ricci –. Windsurf, kitesurf e surf foil trovano qui condizioni ideali, soprattutto grazie alla brezza termica che si alza nel pomeriggio».

Una risorsa che non riguarda soltanto gli appassionati di sport, ma che potrebbe diventare uno degli strumenti per affrontare una delle sfide storiche del turismo costiero: la destagionalizzazione.

«Chi pratica questi sport arriva da tutta Europa e non si fa intimidire dall’inverno o dal vento – afferma Ricci –. Gli sport all’aria aperta sono perfetti per allungare la stagione. Settembre, ottobre e anche i primi giorni di novembre possono offrire condizioni ottime».

Ma il mare, da solo, non basta. La proposta immaginata da Ricci mette insieme attività sportive, natura e patrimonio culturale: «Territorio, cultura enogastronomica, passeggiate all’aperto, mountain bike, trekking, musei, il patrimonio etrusco e tutto l’entroterra, combinati con gli sport attivi, possono rappresentare dei capisaldi per aumentare il flusso turistico fuori stagione».

L’obiettivo, secondo Ricci, potrebbe essere quello di costruire un’offerta capace di funzionare da dopo Pasqua fino alla fine di ottobre, arrivando anche alla prima settimana di novembre.

Dalla serata del Golfo del Sole è emerso così un filo che unisce esperienze apparentemente differenti: una struttura turistica che continua a investire sull’accoglienza internazionale e un’impresa nata dalla passione per gli sport d’acqua che dalla Maremma ha raggiunto i mercati internazionali.

Un legame sintetizzato anche da Roberto Bardini, Ceo di RRD: «Secondo me si fa benissimo impresa in Maremma, non manca niente. Per fare impresa servono voglia e passione. Dico sempre che quando un fiore vuole crescere, cresce anche nel cemento».