GROSSETO – Sono 23.735 gli studenti che martedì 15 settembre rientreranno a scuola. Di questi il nucleo più corposo è quello delle scuole superiori con 9.718 ragazzi e ragazze, il 40,9% del totale: più di quattro studenti su dieci frequentano dunque le superiori.

Seguono le scuole elementari (o primarie, altro corso di studi quinquennale) con 6.681 alunni, pari al 28,1%.

Le superiori il nucleo più corposo

Un tempo le proporzioni erano invertite, visto che non tutti i ragazzi, dopo le medie, venivano iscritti al corso di studi superiore. Adesso che i bambini sono sempre meno, e l’obbligo scolastico è stato innalzato dai 14 ai 16 anni, i ragazzi della secondaria superiore sono il nucleo più corposo dell’”esercito” scolastico.

Medie e infanzia

Sono 4.735, il 20% del totale, i ragazzi delle secondarie di primo grado, ossia le ex scuola medie. I bambini delle scuole dell’infanzia sono invece 2.601, circa l’11% della popolazione scolastica provinciale.

La storia dei remigini

Sono invece 1.206 i remigini. Ossia i bambini che entreranno in prima elementare. Il 18% di tutti gli iscritti alle elementari. Il nome porta con sé la storia della scuola italiana. Un tempo infatti l’anno scolastico iniziava il primo ottobre, in cui si commemora san Remigio. In una società contadina la scelta era di lasciare i ragazzi a casa sino a dopo la vendemmia, così da consentire loro di aiutare le famiglie nella raccolta dell’uva.

Il quadro complessivo

Nel complesso, considerando infanzia, primaria e secondaria di primo grado, gli studenti fino alle medie sono 14.017, mentre quelli delle superiori sono 9.718.

I dati sono stati forniti dall’Ufficio scolastico provinciale di Grosseto, ufficio tuttora al lavoro sulle nomine dei supplenti così da far iniziare l’anno scolastico con l’organico il più possibile completo.