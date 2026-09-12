GROSSETO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto una motocicletta a Grosseto, in viale Europa. La richiesta di soccorso è arrivata al 118 della ASL Toscana Sud Est cinque minuti dopo la mezzanotte.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza dell’Anpas di Roselle, l’automedica, la polizia municipale e l’ambulanza della Croce rossa di Grosseto.

Un ventenne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Grosseto, mentre il passeggero, un minore, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso pediatrico.