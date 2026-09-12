PUNTA ALA – Successo totale di partecipazione, entusiasmo e agonismo per la seconda edizione della Stra Punta Ala. La gara competitiva di 9,9 km firmata Uisp si è snodata tra boschi, pista ciclo- pedonale, il belvedere con in lontananza l’isoletta dello Sparviero, sentieri in pineta ed un ultimo tratto tutto lungo mare per arrivare allo Stabilimento Belmare davanti al centro Ippico di Punta Ala; in più una camminata ludico motoria di 5 km con tanti partecipanti.

Tanti podisti dalla Maremma, da diverse parti della Toscana ma anche atleti dalla Campania, da Parma, da Milano e da Roma. La partenza ha avuto degi starters di eccezione: il Presidente della Marina di Punta Ala, Avv. Alessandro Fantini, il Presidente dello Yacht Club, Alessandro Ancarani e per il Comune di Castiglione della Pescaia, che patrocinava l’evento, l’assessore al Welfare, al sociale, alla sanità, al commercio ed alla farmacia, Sandra Mucciarini.

La gara competitiva è stata vinta in 36’57 da Gianluca Colicci del Team Marathon Bike di Gr, secondo Pasquale Raganati (41’08) della asd Napoli Running e la terza piazza è andata a Samuele Pesci (41’ 11) con Runcard.

A livello femminile, la vittoria assoluta è andata a Martina Venturi (44’13), atleta e tecnico della Asd Castiglionese e punto di riferimento per le categorie degli esordienti, seconda con runcard è arrivata Elga Ghironi (44’18)e terza assoluta Stefania Coppi (46’47), dell’ Uisp Abbadia S. Salvatore. Oltre ai primi tre assoluti/ e sono stati premiati i primi tre di tutte le categorie del circuito Corri nella Maremma.

L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere lo sport e il turismo alla fine della stagione estiva. L’evento è stato organizzato dall’ Atletica Castiglionese nella figura del suo Presidente, e madrina d’eccezione, la pluricampionessa italiana degli 800 m, Elisabetta Artuso, cuore pulsante dell’organizzazione, che ha commentato: “Il percorso di gara è stato molto tecnico, con passaggi vicino a serpentina nelle strade, lungomare, nelle nuove ciclabili e negli sterrati, circondati dalla bellissima macchia mediterranea, che rende unico questo evento. Un ringraziamento va sicuramente al Comune di Castiglione della Pescaia che ha patrocinato questa giornata, alla Marina di Punta Ala, allo Yacht Club Punta Ala, ma soprattutto alla Comunità di Punta Ala, ad Alessandro Gargano ed allo Stabilimento Belmare che ha voluto fortemente la realizzazione dell’ evento, ai volontari, il Centro Ippico ed i negozi di Punta Ala che hanno collaborato alle premiazioni. Ci vediamo nel 2027 per la terza edizione, che potrebbe essere invece a giugno per salutare l’arrivo della stagione estiva con un bel momento di aggregazione per salutare insieme l’estate e per sostenere lo sport praticato all’aria aperta”.

Dopo le gare, bellissimo ristoro organizzato dagli amici del Bagno Belmare di Punta Ala (foto gentilmente concesse da Port.129 Studio Fotografico).