MARINA DI GROSSETO – Ieri, venerdì 11 settembre, al Bagno Tirreno di Marina di Grosseto il Finanzia&Friends Team ha donato 1.000 euro all’associazione “Insieme in Rosa”, che si occupa di cura e prevenzione oncologica.
Un contributo che arriva dopo la recente donazione di un macchinario al reparto di pediatria dell’ospedale di Grosseto. I fondi sono stati raccolti grazie al concerto della cover band degli 883 “8e8-16” che si è tenuto lo scorso 29 luglio registrando il tutto esaurito.
Gli organizzatori ringraziano i titolari dello stabilimento, Elena e Bruno Dragoni, e tutti gli sponsor per il fondamentale supporto.
«Sono particolarmente felice per questa donazione – afferma Donatella Guidi – perché i fondi ricevuti aiuteranno tutti i pazienti oncologici della zona di Pitigliano. Precisamente contribuiranno all’acquisto di uno strumento multidisciplinare per l’ecografia addome di follow-up nel malato di tumore e per l’ecocolordoppler vascolare per valutazioni di trombosi venose correlate al tumore o conseguenza di chemioterapia».