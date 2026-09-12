GROSSETO – Anche le attività del centro storico di Grosseto saranno protagoniste della Notte Visibile, in programma sabato 26 settembre nell’ambito della Città Visibile 2026.

Grazie alla collaborazione con Centriamo Grosseto Centro Commerciale Naturale, numerose attività hanno già scelto di aderire all’iniziativa e di partecipare alla serata interpretando, ciascuna a proprio modo, il tema scelto quest’anno dalla manifestazione: gli anni ’90.

Le adesioni sono ancora in corso e le attività coinvolte contribuiranno a caratterizzare la Notte Visibile e a portare l’atmosfera degli anni ’90 nelle vie del centro storico, affiancandosi al programma di eventi che animerà Grosseto durante la serata. Un modo per estendere la manifestazione oltre i luoghi culturali e coinvolgere direttamente anche il tessuto commerciale cittadino.

«La Notte Visibile è da sempre uno dei momenti in cui emerge con maggiore forza il rapporto tra cultura e città – dichiara Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura –. La partecipazione delle attività del centro storico rafforza questo legame e ci fa particolarmente piacere vedere una risposta così significativa. È proprio attraverso collaborazioni come questa che una manifestazione può diventare sempre più partecipata e coinvolgere realtà diverse della città».

«Quest’anno abbiamo scelto gli anni ’90 come filo conduttore della Città Visibile e l’idea che questo tema possa essere interpretato anche dalle attività del centro storico è perfettamente nello spirito della manifestazione – spiega Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse –. La Notte Visibile non vuole essere semplicemente una serie di appuntamenti concentrati nella stessa sera, ma un evento capace di coinvolgere il centro storico nel suo insieme. Vedere tante attività raccogliere l’invito e partecipare con una propria interpretazione degli anni ’90 è quindi un risultato importante».

«La risposta delle attività è stata molto positiva e le adesioni stanno continuando ad arrivare – commenta Alberto Macchi di Centriamo Grosseto Centro Commerciale Naturale –. C’è voglia di partecipare alla Notte Visibile e di contribuire alla serata, interpretando il tema degli anni ’90 anche attraverso le nostre attività. Credo sia un bel modo per coinvolgere il tessuto commerciale del centro storico e partecipare insieme a una manifestazione che ogni anno richiama tante persone nelle vie della città».

La Città Visibile 2026 prenderà il via venerdì 18 settembre e proseguirà fino a domenica 27 settembre con un programma di mostre, incontri e iniziative dedicate agli anni ’90. Sabato 26 settembre sarà la giornata della Notte Visibile della Cultura, quando fino alle 24.00 i musei cittadini resteranno aperti a ingresso gratuito e il centro storico sarà animato da mostre, concerti, performance teatrali, visite guidate, laboratori e installazioni.

La Città Visibile è organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.