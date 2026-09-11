CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prenderanno avvio nei prossimi giorni. I lavori di adeguamento funzionale delle opere complementari e di abbattimento delle barriere architettoniche su Ponte Giorgini, rappresentano un intervento promosso dal Comune di Castiglione della Pescaia e finanziato attraverso risorse regionali (settore Unità sanitaria locale Toscana centro).

L’importo del progetto è di circa 190mila euro, di cui 172mila euro di lavori, finanziati con 50mila euro di contributo a fondo perduto e la parte restante con accantonamento fondi vincolati degli oneri di urbanizzazione del bilancio comunale per il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche.

In vista dell’apertura del cantiere è stata emessa l’ordinanza che disciplinerà temporaneamente la circolazione stradale su Ponte Giorgini e nelle aree limitrofe, disponibile presso il corpo di Polizia Municipale o sul sito del Comune.

Via le barriere architettoniche e più sicurezza per i pedoni: quando partono i lavori e cosa cambia

L’avvio dei lavori sul ponte è previsto a partire da lunedì 14 settembre per completarsi entro la fine del mese di novembre, nel rispetto dei tempi del finanziamento regionale.

L’intervento sulla pedonale comunale anticipa il progetto della riqualificazione strutturale del ponte Giorgini di prossima approvazione da parte della Provincia, in accordo con la quale è stato predisposto un unico progetto esecutivo. Tale intervento è mirato alla realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche e al miglioramento della fruibilità dei percorsi pedonali, con la posa di nuovi parapetti e l’adeguamento delle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti grazie alla manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali.

I lavori interesseranno, oltre l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche il miglioramento della sicurezza dei pedoni con la messa in opera di una nuova balaustra in corten sulla pedonale, previo rifacimento del cordolo della stessa tipologia di quello esistente, oltre al miglioramento estetico del ponte con l’eliminazione del guard rail esistente.

L’intervento lungo il tratto del ponte necessiterà la chiusura al transito di una corsia, con la creazione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. I lavori saranno realizzati in due distinti stralci, così da limitare, per quanto possibile, l’impatto sulla circolazione, che sarà pertanto modificata temporaneamente in funzione dell’avanzamento dei lavori stessi.

La prima fase, prevista nel mese di settembre, interesserà via Ponte Giorgini, con il miglioramento del percorso pedonale esistente, e il tratto sud del ponte, da via Ambrogio Fogar in direzione sud. Terminata questa prima fase, dopo la metà di ottobre, salvo imprevisti, i lavori si sposteranno sul lato nord del ponte, da via Ambrogio Fogar fino all’imboccatura nord, e interesseranno, in due tranche distinte, entrambi i lati della carreggiata.

La sindaca Nappi: «Consapevoli dei disagi, ma i lavori non potevano attendere»

«Siamo consapevoli dei possibili rallentamenti del traffico e dei conseguenti disagi per i lavoratori, soprattutto per quelli portuali, in un periodo ancora di alta stagione – spiega la sindaca Elena Nappi – ma i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del ponte Giorgini non potevano attendere ulteriormente. Avuta, all’inizio dell’estate, l’ufficialità da parte della Provincia dello slittamento dell’intero cantiere per problemi tecnici, ci siamo mobilitati per avviare i lavori di nostra competenza e non perdere il finanziamento ottenuto, che ci impone di concludere i lavori entro il mese di novembre».

«Non appena il progetto di messa in sicurezza del ponte da parte della Provincia sarà definito – conclude la sindaca – calendarizzeremo con cittadini e operatori del settore il nuovo cantiere, con l’obiettivo di completare un’opera per noi vitale, cercando al contempo di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza».