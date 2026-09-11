SCARLINO – La consigliera Ilenia Biagiucci deposita una mozione per promuovere capillarmente sul territorio comunale il gesto internazionale contro la violenza di genere, tra campagne informative, coinvolgimento dei commercianti e sensibilizzazione nelle scuole.

Rendere visibile e comprensibile un linguaggio che può salvare una vita. Con questo obiettivo il gruppo consiliare Scarlino Futura, per voce della consigliera Ilenia Biagiucci (FdI), ha depositato in Consiglio comunale una mozione che punta alla promozione e alla diffusione capillare su tutto il territorio comunale del “Signal for Help”, il segnale internazionale e silenzioso di richiesta di aiuto contro la violenza di genere.

L’iniziativa prende le mosse dai drammatici e recenti fatti di cronaca avvenuti in Toscana, e in particolare a Firenze, dove una giovane diciottenne è riuscita a sottrarsi a un tentativo di violenza e sequestro all’interno di un negozio rivolgendosi alla vetrina e mostrando ai passanti il pollice piegato nel palmo, chiuso dalle altre quattro dita. Un gesto apparentemente semplice ma decisivo: la prontezza di un passante nel decodificarne il significato e nell’allertare il 112 ha consentito il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dell’aggressore.

«Questo episodio – sottolinea Biagiucci nel testo dell’atto – dimostra in modo inequivocabile come la conoscenza diffusa di questo segnale tra la popolazione possa fare la differenza tra una tragedia e una vita salvata, trasformando ogni cittadino in un punto di contatto vigile e consapevole. Si tratta di un atto di carattere sostanziale oltre che simbolico, promosso dalla capogruppo del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Chiara La Porta».

Ideato nel 2020 dalla Canadian Women’s Foundation, il “Signal for Help” nasce proprio per consentire alle vittime di violenza domestica o coercizione di lanciare un allarme discreto, senza bisogno di parlare, anche in presenza del proprio maltrattante o da una vetrina o da un’auto. Tuttavia, come evidenzia la mozione, l’efficacia del gesto resta legata a doppio filo alla capacità della cittadinanza di riconoscerlo: ampie fasce di popolazione, in particolare chi utilizza meno i social media e i canali digitali, ne ignorano tuttora il significato.

Per questo, la mozione impegna il sindaco e la giunta comunale ad attivarsi su più fronti concreti: una campagna di sensibilizzazione a 360 gradi, affiancare ai canali web del Comune mezzi di comunicazione tradizionali come manifesti, affissioni pubbliche, pensiline dei bus e spazi nelle biblioteche, garantendo la copertura anche delle fasce d’età meno digitalizzate; uffici pubblici e presidi locali, promuovendo la conoscenza del segnale negli uffici comunali aperti al pubblico; nonché il coinvolgimento del tessuto commerciale: avviare sinergie con le associazioni di categoria e del Terzo Settore per distribuire materiale informativo e guidare il personale dei pubblici esercizi nell’individuare eventuali richieste di aiuto provenienti da clienti o passanti.

Non solo, la mozione sottolinea la necessità di promuovere l’educazione nelle scuole e tra i giovani, anche per mezzo di una rete di supporto integrata: raccordare la campagna con i centri antiviolenza operanti sul territorio e i servizi socio-sanitari, diffondendo parallelamente il numero antiviolenza e stalking 1522 e il numero unico di emergenza 112.

«È dovere delle Istituzioni locali – conclude Biagiucci – fare in modo che chiunque si trovi in una situazione di pericolo sappia di non essere solo e possa trovare, nella comunità di Scarlino, uno sguardo attento capace di cogliere e decodificare la propria richiesta d’aiuto».