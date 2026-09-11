GROSSETO – I ballerini Giorgia Mastrandrea e Gabriel Boschi, tesserati Real Dance Academy di Grosseto, hanno brillato nella competizione internazionale “German Open“. I due portacolori maremmani hanno coronato una stagione di successi piazzandosi al quinto posto assoluto europeo nella categoria Junior 1 delle danze standard, dopo essersi laureati campioni nazionali nella gara di Rimini a luglio.