GROSSETO – I ballerini Giorgia Mastrandrea e Gabriel Boschi, tesserati Real Dance Academy di Grosseto, hanno brillato nella competizione internazionale “German Open“. I due portacolori maremmani hanno coronato una stagione di successi piazzandosi al quinto posto assoluto europeo nella categoria Junior 1 delle danze standard, dopo essersi laureati campioni nazionali nella gara di Rimini a luglio.
Il risultato, frutto del lavoro guidato dai maestri Barbara Grifoni e Michele Boschi, assume ancor più rilievo perché dopo 22 anni una coppia italiana torna a gareggiare nella finale di categoria al German Open.
I due, inoltre, si sono misurati per la prima volta nella gara dei 10 balli, ottenendo un prestigioso 15esimo posto che fa ben sperare per i futuri successi della coppia.