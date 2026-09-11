GROSSETO – Due uomini arrestati e altri due denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile della Questura di Grosseto, che nella mattinata del 9 settembre ha portato anche al sequestro di droga e di oltre 40mila euro in contanti.

Il servizio antidroga

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti, il personale della Squadra Mobile ha notato due uomini uscire da un immobile nella zona industriale di Grosseto Nord e salire a bordo di un’autovettura. Uno dei due è poi sceso nella zona del centro commerciale Maremà, mentre il conducente del veicolo si è allontanato in direzione sud.

I fermi e la droga

La persona scesa a piedi è stata fermata e trovata in possesso di 23 dosi di cocaina e 47 dosi di eroina. La persona alla guida del veicolo è stata invece fermata sulla SS1 Aurelia, in prossimità di Albinia, con 40 dosi di cocaina e 32 dosi di eroina.

La perquisizione e il sequestro

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriore sostanza stupefacente, bilancini di precisione, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi, una bicicletta di elevato valore, monili in oro e la somma contante di 40.297,90 euro. La sostanza complessivamente sequestrata è risultata di 73,46 grammi di cocaina, 67,16 grammi di eroina e 2,57 grammi di hashish.

Contestualmente sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio altri due uomini trovati all’interno dell’abitazione. Tutte e quattro le persone sono state denunciate anche per ricettazione, mentre uno dei due uomini trovati nell’immobile perquisito è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli sviluppi

Le due persone tratte in arresto sono state associate alla casa circondariale di Grosseto in attesa dell’udienza di convalida. Trattandosi di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.