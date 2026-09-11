GROSSETO. Simone De Amicis è il nuovo responsabile provinciale di Grosseto di Futuro Nazionale, il movimento politico fondato da Roberto Vannacci. La nomina arriva nell’ambito della fase di organizzazione del partito sul territorio e dopo l’avvio della campagna di tesseramento.

De Amicis proviene dall’Esercito Italiano, nel quale ha prestato servizio per quasi 15 anni nella Brigata Folgore, inquadrato nel Reggimento Savoia Cavalleria (3°). Nel corso della carriera militare ha partecipato a tre missioni in Medio Oriente e a tredici missioni sul territorio nazionale, svolgendo anche l’incarico di operatore basico nel nucleo scorta.

Il 13 ottobre 2023 è rimasto coinvolto in un grave incidente in moto che ha segnato un cambiamento importante nella sua vita personale e professionale. Dopo due mesi di coma e una lunga fase di recupero, ha riportato conseguenze permanenti, tra cui la perdita dell’uso del braccio destro e un’invalidità riconosciuta dell’80%.

Nel 2025 è rientrato in servizio nel proprio reparto con il ruolo di assistente amministrativo per il Ministero della Difesa.

L’esperienza vissuta, spiega De Amicis, ha inciso anche sulla decisione di intraprendere un percorso politico. «La politica per me non è un mezzo per raggiungere ambizioni personali. È la possibilità che mi è stata concessa di continuare a rappresentare l’Italia, gli italiani e le istituzioni. È un dono».

Il suo percorso all’interno di Futuro Nazionale è iniziato come tesserato e successivamente come promotore del Comitato costituente “Grosseto-557”, fino alla nomina a responsabile provinciale.

Il movimento sta adesso lavorando alla definizione della propria organizzazione interna anche in provincia di Grosseto. Dopo la fase costituente nazionale e la campagna di tesseramento, sarà presentata nelle prossime settimane la nuova struttura operativa territoriale.

L’obiettivo politico indicato da Futuro Nazionale è quello di rafforzare la propria presenza sul territorio in vista degli appuntamenti elettorali del 2027, a partire dalle elezioni amministrative.