PORTO SANTO STEFANO – Si è svolta questa mattina, sul prolungamento del Molo Garibaldi di Porto Santo Stefano, la cerimonia di passaggio di consegne al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo, alla presenza del direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio (CP) Giovanni Canu, delle autorità civili e militari del territorio, dei rappresentanti delle istituzioni e del personale della Guardia Costiera.

Il capitano di Corvetta (CP) Francesco Luigi Balsamo ha concluso così l’incarico assunto il 23 settembre 2023 ed ha ceduto il comando al tenente di Vascello (CP) Andrea Cicala, proveniente dalla Capitaneria di porto di Gela.

La cerimonia si è tenuta al cospetto delle massime autorità civili e militari, tra le quali il prefetto di Grosseto, oltre che alla presenza dei rappresentanti dei Comuni costieri ricompresi nel circondario di Porto S. Stefano e dei massimi vertici delle forze armate e di polizia della Provincia di Grosseto.

Tre anni di comando vissuti in un territorio ampio e complesso, che comprende circa duecento chilometri di costa, dalla foce del torrente Alma alla foce del fiume Chiarone, le isole del Giglio e di Giannutri e sette comuni costieri, ai quali si aggiungono, per le competenze ambientali e di controllo della filiera ittica, anche le province di Siena e Arezzo.

Un’area nella quale la Guardia Costiera opera attraverso il Comando di Porto Santo Stefano e sei uffici dipendenti, con oltre ottanta militari e nove unità navali, assicurando quotidianamente sicurezza della navigazione, soccorso in mare, tutela dell’ambiente, controllo della pesca.

Nel triennio appena concluso, l’attività si è svolta in un contesto caratterizzato da un’intensa presenza turistica, oltre 5.000 posti barca, una significativa attività peschereccia e un traffico marittimo particolarmente rilevante. I collegamenti di linea hanno fatto registrare quasi 15.000 accosti e oltre 1,15 milioni di passeggeri imbarcati e sbarcati, mentre il traffico crocieristico ha totalizzato 156 accosti e più di 44.000 passeggeri.

Particolarmente intenso è stato l’impegno sul fronte della salvaguardia della vita umana in mare. In questi tre anni sono stati gestiti oltre sessanta eventi di soccorso e assistenza, che hanno interessato 52 unità e portato al soccorso di 149 persone.

Nel suo intervento di commiato, il capitano di Corvetta Francesco Luigi Balsamo ha voluto rivolgere il ringraziamento più sentito proprio agli uomini e alle donne del comando e degli uffici dipendenti: «Lascio un comando composto da donne e uomini che, in questi tre anni, hanno dimostrato professionalità, disponibilità e autentico spirito di servizio. I risultati raggiunti appartengono a loro, agli uffici dipendenti e agli equipaggi che hanno saputo operare come un unico dispositivo. Porto con me la gratitudine per le Istituzioni, le associazioni e le comunità che ci sono state vicine e, soprattutto, il ricordo di rapporti umani profondi, costruiti giorno dopo giorno. La Maremma e l’Argentario resteranno per sempre una parte importante della mia vita».

Al tenente di Vascello Andrea Cicala, che da oggi assume il comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, il capitano di Corvetta Francesco Luigi Balsamo ha infine rivolto l’augurio di proseguire il percorso intrapreso, potendo contare sulla professionalità del personale, sulla collaborazione delle istituzioni e su quel profondo legame che, da sempre, unisce la Guardia Costiera al mare e alle comunità dell’Argentario e della Maremma.

Dopo la pronuncia della formula di riconoscimento, con la quale è stato investito ufficialmente del nuovo mandato, il comandante Andrea Cicala ha espresso fin da subito il proprio orgoglio nell’assumere l’incarico di comando in una terra con un patrimonio paesaggistico e culturale unico e da salvaguardare e con un porto che si presenta quale snodo di assoluta importanza per le attività turistico-ricreative ed economico-professionali che gravitano intorno ad esso.

Il direttore Marittimo della Toscana ha, infine, rivolto un sentito ringraziamento al comandante Francesco Luigi Balsamo per l’eccellente lavoro svolto nel corso del triennio trascorso alla guida dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, sottolineando come la corretta, equilibrata e intelligente interpretazione del ruolo affidatogli abbia consentito di assicurare, in ogni circostanza, un contributo competente, qualificato e sempre pienamente rispondente alle esigenze del territorio e dell’amministrazione.

Nel suo intervento, il direttore marittimo ha quindi espresso apprezzamento per i risultati conseguiti e per il rapporto di fiducia costruito con il territorio, sottolineando come il lavoro svolto abbia contribuito a consolidare ulteriormente la presenza e il ruolo della Guardia Costiera quale punto di riferimento.

L’ammiraglio Giovanni Canu ha poi rivolto un caloroso augurio al tenente di Vascello Andrea Cicala per il prestigioso e impegnativo comando appena assunto, esprimendo la certezza che saprà proseguire nel percorso già tracciato dal suo predecessore, valorizzando la professionalità delle donne e degli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo e degli uffici dipendenti.

Al nuovo comandante ha infine formulato l’auspicio di affrontare l’incarico con entusiasmo, equilibrio e passione, mantenendo vivo il dialogo con le istituzioni e con la comunità locale e contribuendo, attraverso l’azione quotidiana, alla missione della Guardia Costiera.