PITIGLIANO – «Tanto tuonò che… piove. E piove sul bagnato». Con questa immagine gli ex consiglieri del Movimento 5 Stelle tornano su un problema che, a loro dire, resta irrisolto da molti anni a Pitigliano: la regimazione delle acque piovane.

Le interrogazioni del passato

Gli ex consiglieri ricordano di aver presentato un’interrogazione già il 24 ottobre 2014 LINK QUI, all’allora sindaco Pierluigi Camilli in merito a questa urgenza. Pochi anni dopo, a seguito di altri allagamenti, gli stessi consiglieri organizzarono un incontro con il sindaco Giovanni Gentili, incontro al quale parteciparono numerosi cittadini.

«In questa riunione tenutasi nella sala della giunta – riferiscono Lorenzo Olivotto, Franco Grillo e Antonello Carrucoli – affrontammo la problematica e il sindaco si dimostrò attento e sensibile all’urgenza e, tra le varie riflessioni, si ipotizzò, come possibile intervento, la realizzazione di una lunga griglia trasversale nella parte nuova del paese, in grado di intercettare parte delle acque piovane e convogliarle, tramite apposita canalizzazione, verso il Procchio o il Meleta, così da ridurre il flusso delle acque proprio nella zona in cui l’altro giorno le stesse, non regimate, hanno causato notevoli danni».

«A distanza di anni non è cambiato nulla»

«Insomma – concludono i tre ex consiglieri – ci parve una riunione proficua, tant’è che venne pure formulata l’ipotesi di affidare il da farsi a un ingegnere urbanistico. È evidente che i tempi della politica sono lunghi, perché a distanza di tanti anni non è cambiato nulla: allagamenti delle abitazioni con disagi dei proprietari e danni alle infrastrutture. Piove sul bagnato».