GROSSETO – Il Comune di Grosseto apre la fase di ascolto pubblico per la formazione del Piano Operativo, lo strumento urbanistico che nei prossimi cinque anni stabilirà dove e come si potrà costruire, recuperare e trasformare, e che darà attuazione alle strategie del Piano Strutturale.

Il percorso si articola in quattro incontri tematici, tutti di lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 alla Sala Eden, Bastione Garibaldi – viale Alessandro Manetti 4.

Ogni incontro affronterà due temi: prima una presentazione a cura dei progettisti del piano, poi il lavoro ai tavoli, dove i partecipanti discutono, propongono e indicano le priorità.

Questo il calendario:

Lunedì 21 settembre “La città che produce e accoglie”: sviluppo produttivo e artigianato, filiera agroalimentare, commercio; turismo, ricettività e offerta culturale.

Lunedì 28 settembre “La città che coltiva e si prende cura”: territorio rurale, agricoltura, infrastrutture verdi e blu, energie rinnovabili; verde urbano, spazio pubblico e servizi per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico.

Lunedì 19 ottobre “La città che si muove”: trasporto pubblico e grandi assi della mobilità; mobilità ciclabile e pedonale, accessibilità e sicurezza stradale.

Lunedì 26 ottobre “La città che si rigenera”: aree dismesse e spazi strategici da rigenerare; riuso del patrimonio edilizio e residenzialità nel centro storico.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. È consigliata l’iscrizione, che si effettua a questo link (https://indagini.simurgricerche.it/index.php/427547?lang=it) per consentire l’organizzazione dei tavoli di lavoro.

Gli incontri fanno parte del percorso di informazione e partecipazione che accompagna la formazione del piano, condotto dalla società di ricerca Simurg Ricerche e seguito dal Garante dell’informazione e della partecipazione del Comune. Il percorso prosegue una fase di ascolto avviata negli anni scorsi, che aveva compreso incontri nei quartieri e nelle frazioni, un questionario online e due avvisi pubblici per la presentazione di proposte. Tutto il materiale è disponibile nella pagina web istituzionale dedicata (https://www.comune.grosseto.it/progetti/grosseto-e-partecipazione-piano-strutturale-e-piano-operativo/).

Quanto emergerà dai tavoli sarà raccolto in un report per ciascun incontro, pubblicato sul sito del Comune, e sarà consegnato ai progettisti del piano.

“Il Piano Operativo riguarda concretamente il futuro della nostra città e per questo vogliamo che la sua costruzione sia un percorso aperto e condiviso – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Invito cittadini, professionisti, associazioni e categorie economiche a partecipare agli incontri, perché il contributo di ciascuno può aiutarci a costruire una città più moderna, attrattiva e attenta alla qualità della vita”.

“Con questi quattro incontri – commenta l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi – entriamo nel vivo del percorso di partecipazione del Piano Operativo, affrontando temi che incidono direttamente sulla trasformazione e sul sviluppo di Grosseto. Vogliamo mettere a confronto competenze, esperienze e punti di vista diversi, perché le scelte urbanistiche devono partire dalla conoscenza reale del territorio. I contributi che emergeranno saranno raccolti e messi a disposizione dei progettisti, così da tradurre l’ascolto in indicazioni concrete per il piano”.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti: ai cittadini del capoluogo, delle frazioni e della costa, ai tecnici e ai professionisti, alle categorie economiche, alle associazioni e ai comitati. I temi in discussione toccano ogni aspetto della vita cittadina, dal lavoro alla casa, dai servizi alla mobilità, dal paesaggio agricolo alla cura degli spazi pubblici. Ogni contributo porta al piano un pezzo di città che solo chi la vive conosce.