GROSSETO – È morta Emma Bonino, storica esponente del partito Radicale. Bonino, che aveva 78 anni, era malata da tempo. Nel 2015 aveva ricevuto a Grosseto il Premio Mario Monicelli – Libero Pensiero.

Il Premio Monicelli a Grosseto

Il riconoscimento, istituito dalla Fondazione Grosseto Cultura in occasione del centenario della nascita del regista Mario Monicelli, le era stato assegnato per una vita e un pensiero da sempre espressione di libertà e dignità.

Le motivazioni del riconoscimento

Il riconoscimento le era stato consegnato: “Per la biografia anticonformista, la capacità di cambiamento dell’esistente, per l’amore della libertà e della ribellione, per aver sempre conservato, anche nei momenti più duri, dignità e ironia, per non aver mai smesso di cercare la leggerezza senza rinunciare al più grande senso del dovere”.

«Non tornerei indietro, all’età dell’oro – spiega Emma Bonino -, ovvero agli anni ’60, perché anche se non ce ne accorgiamo, oggi il Paese è cambiato molto». E il merito è stato di battaglie portate avanti anche da persone come Emma Bonino.

Una vita di battaglie civili

Nata a Bra, in provincia di Cuneo, il 9 marzo 1948, Emma Bonino si laurea in Lingue e letterature moderne alla Bocconi di Milano nel 1972 e pochi anni dopo entra nel Partito Radicale di Marco Pannella. Nel 1975 partecipa alla fondazione del Centro d’informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto e si autodenuncia per aver praticato aborti clandestini, in una fase in cui l’interruzione volontaria di gravidanza era ancora un reato. Nel 1976, a soli 28 anni, viene eletta per la prima volta alla Camera dei deputati.

In oltre cinquant’anni di carriera, condotta a lungo al fianco di Marco Pannella, Bonino è stata protagonista di alcune delle principali battaglie civili del Paese, dall’aborto al divorzio, dai diritti civili alla laicità dello Stato. Fu inoltre tra le promotrici della lotta per istituire la Corte penale internazionale e per l’abolizione della pena di morte. Si impegnò anche contro le mutilazioni genitali femminili, per i diritti delle donne e per la tutela dei rifugiati.

Dal Parlamento europeo alla Farnesina

Accanto all’attività nelle piazze, Bonino ha ricoperto importanti incarichi istituzionali. Fu commissaria europea tra il 1995 e il 1999 e prima esponente radicale a ricoprire il ruolo di ministra: nel 2006, nel secondo governo Prodi, e poi nel 2013, con il governo Letta, alla guida della Farnesina. Nel 2017 fondò +Europa. Aveva scoperto la malattia, un tumore al polmone, nel 2015.