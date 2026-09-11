FIRENZE – Possibili disagi per cittadini e pazienti martedì 15 e mercoledì 16 settembre a causa dello sciopero nazionale dei medici proclamato dal Sindacato medici italiani (Smi). A comunicarlo è la Regione Toscana. L’astensione dal lavoro è prevista, con modalità diverse a seconda dei servizi, nelle due giornate.

Per i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, lo sciopero è previsto dalle 9 alle 20. Saranno comunque garantite le visite domiciliari, tenendo conto delle condizioni cliniche e della possibilità di spostamento del paziente, le visite programmate ai malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata. Saranno invece sospese le altre attività svolte per conto delle Asl.

I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dalle prestazioni rese alle Asl dalle 8 alle 20 per l’attività diurna. Per l’attività notturna lo sciopero riguarderà la fascia dalle 20 alle 24 del 15 settembre e dalle 24 alle 8 del 16 settembre. Anche in questo caso saranno garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge.

Per i medici dell’emergenza territoriale è prevista la sospensione delle attività lavorative, ma resteranno assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività legate alle maxiemergenze o a situazioni di rischio nucleare, biologico, chimico o radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività delle centrali operative.

Infine, per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista l’astensione dal lavoro dalle 8 alle 20 sia il 15 che il 16 settembre. Restano escluse dallo sciopero le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.

La Regione Toscana invita dunque cittadini e pazienti a tenere conto dei possibili disagi e delle eventuali riduzioni dei servizi sanitari nelle due giornate di sciopero.