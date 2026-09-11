GROSSETO – Possibili disagi per i viaggiatori. Sulla linea Tirrenica Genova – Pisa – Roma sono in programma nel fine settimana 12-13 settembre lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico tra Grosseto e Orbetello.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono la sostituzione dei deviatoi nella stazione di Alberese, con l’installazione di apparati di nuova generazione caratterizzati da migliori prestazioni e maggiore resilienza all’usura. Contestualmente saranno eseguiti interventi di adeguamento degli impianti di segnalamento e di trazione elettrica. Inoltre sarà svolta una manutenzione straordinaria al ponte ferroviario che attraversa il fiume Osa.

Durante le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Grosseto e Orbetello, questo comporterà per i treni a lunga percorrenza e regionali la riprogrammazione degli orari di partenza e/o di arrivo, la cancellazione, la modifica di percorso o la limitazione in località intermedie.

Nelle attività di cantiere saranno impiegati oltre 70 tecnici di RFI e imprese appaltatrici con oltre 30 mezzi d’opera. L’investimento è di oltre 5 milioni di euro.

Linea tirrenica Genova – Pisa – Roma: le modifiche alla circolazione

I treni Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova, via Civitavecchia, saranno deviati via Firenze Campo Marte-Roma, con soppressione delle fermate da Livorno a Civitavecchia. I treni Frecciargento Roma-Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno cancellazioni, con impatti anche nei giorni 11 e 14 settembre.

I treni Intercity delle tratte Sestri Levante-Napoli, Ventimiglia-Roma Termini, Salerno-Torino Porta Nuova subiranno cancellazioni parziali e/o modifiche di orario e di percorso con perdita di alcune fermate intermedie. Alcuni treni Intercity Notte delle tratte Torino Porta Nuova-Salerno/Reggio Calabria Centrale subiranno modifiche di orario e di percorso con perdita di alcune fermate intermedie.

Previsto servizio bus per i treni Intercity e per alcuni treni Intercity Notte. Alcuni Intercity Notte subiranno modifiche anche nella giornata di venerdì.

I treni del Regionale in servizio sulla linea Pisa-Roma subiranno modifiche di orario e saranno cancellati nella tratta Grosseto-Orbetello/Civitavecchia, tra queste località sarà attivo un servizio bus.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati

Si invitano i viaggiatori a informarsi per programmare il viaggio attraverso: i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.

Al link è consultabile la campagna “Scegli di viaggiare informato” con le informazioni utili.