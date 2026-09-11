MANCIANO – In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Manciano fa il punto sugli interventi realizzati e in corso negli edifici scolastici del territorio, con investimenti importanti destinati alla sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione delle strutture.

A Marsiliana si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza della copertura della scuola materna, un intervento del valore complessivo di oltre 500mila euro.

A Montemerano proseguono invece gli interventi sul nuovo asilo nido, ricavato attraverso la riconversione della precedente scuola materna. Dopo i lavori già realizzati sull’immobile, il Comune ha stanziato ulteriori 130.000 euro per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’area giochi esterna e per il rifacimento e l’impermeabilizzazione della falda nord della copertura, con il relativo adeguamento alle norme anticaduta.

Nel capoluogo sono stati inoltre programmati lavori per 150.000 euro destinati alla messa in sicurezza del plesso della scuola primaria, mentre prosegue uno degli interventi più importanti messi in campo dall’Amministrazione comunale nel settore dell’edilizia scolastica: quello sul complesso scolastico di Saturnia.

Il progetto ha un valore complessivo di 2 milioni e 760mila euro e prevede la demolizione e ricostruzione di una parte dell’edificio e il recupero strutturale, la ristrutturazione e l’adeguamento della porzione mantenuta.

«L’inizio dell’anno scolastico è anche l’occasione per fare il punto su un lavoro che stiamo portando avanti da tempo e che riguarda diversi edifici del nostro territorio – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marco Galli –. Sulle scuole l’attenzione dell’Amministrazione è molto alta perché parliamo di luoghi frequentati ogni giorno dai nostri bambini, dai ragazzi e dal personale scolastico».

«In questi anni abbiamo destinato risorse importanti alla sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione degli edifici, affrontando situazioni diverse e programmando interventi anche molto consistenti. Da Marsiliana a Montemerano, dal capoluogo fino a Saturnia, stiamo portando avanti investimenti che rappresentano un impegno significativo per il Comune e che hanno un obiettivo preciso: mettere a disposizione della comunità scolastica strutture sempre più sicure, adeguate e funzionali».

«Un ringraziamento particolare agli uffici comunali che hanno lavorato al nostro fianco per raggiungere questi importanti risultati. È un percorso che non si esaurisce con questi lavori, perché il monitoraggio e la cura del patrimonio scolastico continueranno a essere una delle nostre priorità».