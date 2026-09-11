ROCCASTRADA – Mercoledì 16 settembre Acquedotto del Fiora è al lavoro su due cantieri in provincia di Grosseto: a Roccastrada e Capalbio.

I lavori sulla rete idrica a Roccastrada

A Roccastrada Adf ha in programma un intervento di manutenzione programmata in via Casetta Papi.

I lavori sono in programma dalle ore 8.30 alle 16.30 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Casetta Papi, via Turati, via Miglioli, via Tristan e via Costa.

Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle ore 17.

I lavori a Capalbio

Acquedotto del Fiora mercoledì 16 sarà al lavoro anche a Capalbio per un intervento di manutenzione programmata in via Giacomo Leopardi.

I lavori sono in programma dalle ore 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Giacomo Leopardi, via del Cutignolo, piazza Ignazio Silone, via Muratella, piazza Provvidenza, strada Capalbio Pescia Fiorentina.

Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle ore 11.

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