ORBETELLO – Un motociclista è rimasto ferito questa mattina in un incidente sull’Aurelia, all’altezza di Albinia, poco prima della zona dei campeggi, nel comune di Orbetello. Nell’incidente è coinvolta anche un’auto. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Orbetello.
I soccorsi
Il centauro è stato soccorso dagli operatori del 118, che gli hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento in ospedale.
Il traffico
Sul posto si sono registrati rallentamenti alla circolazione: il traffico, al momento, procede su una sola corsia. Sul posto la sezione Radiomobile dei Carabinieri di Orbetello per i rilievi e regolare il traffico.
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