GROSSETO – Quarto round di campionato per il Grifone, che incrocerà i tacchetti con la vecchia conoscenza Pianese. Una trasferta da prendere con le molle per i maremmani, nel quintetto delle prime dopo un pareggio e due vittorie di fila, mentre i senesi hanno in saccoccia un solo punto, senza neanche un gol in attivo (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Torelli reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia, con mister Indiani che chiarisce subito: “Nessuno strascico assolutamente per la partita di mercoledì, ieri abbiamo resettato come se niente fosse successo, la gara ci ha impedito di prepararci per il match di domani non nel modo migliore ma nessuno strascico, andiamo sulla scia della vittoria di domenica scorsa. Sappiamo che è una partita difficile, enorme rispetto per la Pianese, buonissima squadra cui finora è girata male la partita casalinga col Vado, stavano gestendo in misura ottimale e hanno preso un’espulsione e hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Quel punto in classifica non dice niente. Non ci riteniamo superiori a nessuno, andiamo avanti tentando di fare quanto fatto fino adesso”.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 21 al Comunale di Piancastagnaio.

Il programma della 4a giornata di campionato del girone B di Serie C:

Atalanta U23-Pescara

Vado-Campobasso

Guidonia Montecelio-Reggiana

Pineto-Sambenedettese

Spezia-Livorno

Forlì-Pesaro

Gubbio-Latina

Pianese-Grosseto

Ravenna-Perugia (13/9)

Torres-Ostiamare (13/9)

La classifica:

Reggiana, Grosseto, Perugia, Spezia, Livorno 7 punti; Guidonia Montecelio 6; Ravenna 5; Forlì, Latina, Vado, Pescara 4; Campobasso, Ostiamare, Gubbio, Torres, Atalanta U23 3; Pineto 2; Sambenedettese, Vis Pesaro, Pianese 1.